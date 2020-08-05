ایجاد پارک سوار جدید ویژه تهران/کاهش۶۰ درصدی جابجایی مسافر

حمید سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد پارک سوار جدید در میدان شهدای ۷۲ تن در ورودی شهر قم گفت: به منظور ساماندهی میدان شهدای ۷۲ تن، دو سکوی جدید مقابل دکه‌های سوهان فروشی جهت نظم دهی به فعالیت خودروهای مسافربر تشکیل و خط مسافربری تهران به این مکان منتقل می‌شود.

وی ادامه داد: خودروهای قم تعهد داده‌اند که در حداقل زمان ممکن حرکت و از خودروهای باکیفیت نیز استفاده کنند و حضور خودروهای سایر استان‌ها در این پارک سوار محدود می‌شود و خودروهای قدیمی نیز در پارک سوار فعلی واقع در کنار سکوی راهنمایی و رانندگی مستقر می‌شوند و مسافران بر اساس خواسته خود خودرو را انتخاب می‌کنند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم تصریح کرد: تعداد اتوبوس‌هایی که در جاده‌های قم تردد می‌کنند برای حمل و نقل مسافران کافی است به ویژه در وضعیت فعلی که با شیوع کرونا جابجایی مسافران ۶۰ درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به شیوع کرونا و متضرر شدن صاحبان اتوبوس به دلیل نبود مسافر گفت: برای جبران بخشی از مشکلات اتوبوس داران که به صورت انفرادی فعالیت می‌کنند مبلغ ۶ میلیون تومان تسهیلات و برای شرکت‌های مسافربری به ازای هر دستگاه اتوبوس مبلغ ۱۲ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.

گفتنی است بیش از ۲۰۰ دستگاه اتوبوس در جاده‌های استان قم در حال تردد به منظور جابجایی مسافران هستند.