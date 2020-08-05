اقلیم کردستان ازضدانقلاب فاصله بگیرد/امنیت خط قرمز آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حبیب شهسواری در نشست خبری در خصوص اقدامات اخیر در مرزهای استان با بیان اینکه با ایجادکنندگان ناامنی شوخی نداریم، افزود: هر زمان احساس کنیم دشمن یا گروهک‌های وابسته به جبهه استکبار می‌خواهند پا روی خط قرمز ما بگذارند، با پاسخ محکم و سیلی سخت سپاه مواجه خواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه خط قرمز نیروی زمینی سپاه و قرارگاه حمزه سیدالشهداء (ع) ناامنی است و در این زمینه با هیچ کسی شوخی نداریم، عنوان کرد: اگر نیاز باشد در هر زمان و در هر مکانی پاسخ کوبنده و سختی را به ضدانقلاب حتی در آن سوی مرزها وارد خواهیم آورد.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: برابر تدبیر و مصاحبه تیرماه فرمانده نیروی زمینی سپاه، مسئولان و مردم اقلیم کردستان بدانند که باید از ضدانقلاب فاصله بگیرند.

شهسواری با هشدار شدید به مخلان امنیت و گروهک‌های تروریستی اضافه کرد: اگر ضد انقلاب بخواهد با امنیت ما بازی بکند حتی در آن سوی مرزها هم با قاطعیت برخورد و قطعاً پشیمان خواهد شد و سیلی محکمی بر دهان یاوه گویان و مخلان امنیت در آن سوی مرزها می زنیم.

وی با اشاره به اینکه امنیت یکی از مؤلفه‌های پایدار در منطقه است و در برقراری آن با کسی تعارف نداریم، عنوان کرد: امنیت مردم برای ما از نان شب مهم‌تر است و خود را حافظ ناموس کشور و جان و مال مردممان می‌دانیم.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با اشاره به اینکه حملات موشکی روزهای گذشته به مقر تروریست‌ها نیز در راستای اقدامات پیشگیرانه و پیش‌دستانه است، اظهار کرد: هر گروهک تروریستی و ضدانقلاب بخواهد با رخنه در مرزها به ساختار نظام ضربه بزند و قصد برهم زنندگی امنیت در کشور ما را داشته باشد با برخورد قاطع ما رو به رو خواهند شد.

آذربایجان غربی با سه کشور ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق ۹۷۶ کیلومتر مرز مشترک دارد و امنیت پایدار در مرزهای استان برقرار است.