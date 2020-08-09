لزوم استفاده شهرداری از بودجه ۷۵ هزار میلیاردی مصوبه ستاد کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه دستور اصلی امروز شورای شهر تهران مربوط به رسیدگی به پیشنهادات مربوط به اساسنامه شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری بود، گفت: جزئیات این لایحه ۶۲ ماده‌ای به تصویب رسید.

وی با اشاره به طرح یک فوریتی بومی سازی تجهیزات ثابت و متحرک علی الخصوص تجهیزات واگن تهران برای متروی تهران گفت: این طرح برای ایجاد یک شرکت جدید به صحن آمد که به منظور بومی سازی و خودکفایی در امر تجهیزات مترو در ایران و تهران اختصاص داشت و یک فوریت آن به تصویب رسید.

رئیس شورای شهر درباره طرح ساماندهی شرکت ها در شهرداری تهران نیز توضیح داد: بیش از ۴۳ سازمان و شرکت است که عمدتاً اساسنامه هایشان دچار مشکل هستند. برخی با قوانین موجود کشور مغایر بوده و برخی با مصوبات شورا مغایر است و به همین دلیل کمیسیون برنامه و بودجه سعی اش بر این است که به یک اساسنامه تیپیک برسند تا این مشکل در شرکت ها و سازمان های شهرداری حل شود و چون این شرکت نخستین شرکتی بود که طرحش را ارسال کرد سعی شد تمام این موارد در این اساسنامه دیده شده و قالبی به دست آمد که دیگر شرکت ها بر طبق آن بتوانند اساسنامه را بنویسند.

وی در تشریح این مساله که گفته شده است شهرداری تهران از ابتدای شیوع کرونا تا امروز ۳ هزار میلیارد هزینه کرده است، گفت: به دنبال شیوع کرونا دو نوع خسارت به شهرداری وارد شده است؛ یک خسارت مربوط به عدم نفع است به عنوان مثال شرکت مترو و شرکت واحد تعداد سفرهایشان به یک سوم کاهش یافته و در نتیجه از درآمدشان کاسته شده است، حتی مبلغی که می توانستند از محل صرفه جویی در مصرف سوخت دریافت کنند منتفی شده است.

هاشمی افزود: حتی تمام مراکز فرهنگی و ورزشی شهرداری متقاضی ندارند و ما هم متقاضی حضور افراد در آن نیستیم، به همین دلیل درآمد شهرداری کاسته شده است.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در مصوبه ستاد مقابله با کرونا گفته شده بود که شرکت ها، سازمان ها و شرکت خصوصی که دچار مشکل شده بودند و پرسنل شان را اخراج نکردند می توانند از محل ۷۵ هزار میلیارد تصویب شده وام دریافت کنند، گفت: ستاد ملی کرونا باید برای استفاده شرکت ها و سازمان های تابعه شهری از محل این بودجه شهرداری را معرفی کند.

وی افزود: بابت کسانیکه اخراج شدند باید چیزی شبیه بیمه بیکاری پرداخت شود چون امکان دارد برخی پرسنل اخراج شده باشند.

رئیس شورای شهر تاکید کرد: باید به این فکر باشیم که در مبارزه با کرونا غیر از توصیه به ماسک و فاصله گذاری به افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی و سرمایه گذاری در گندزدایی هم بپردازیم.

وی افزود: به منظور افزایش این ظرفیت ها به شهردار نامه نوشتیم و در خواست ۳ هزار میلیارد شده است.

هاشمی در واکنش به این سوال که شهرداری می گوید ما خودمان پیشنهاد به لغو طرح ترافیک داده ایم، گفت: چون اصرار بر این بود که با لغو طرح ترافیک حمل و نقل عمومی خلوت شود، قرار شد مدتی آزمایشی اجرا شود اما آمارها نشان می دهد حمل و نقل عمومی شلوغ تر هم شده است. من پیشنهادی در این زمینه از سوی شهردار نشنیده ام و در این مصوبات شهردار دخالت مستقیمی ندارد.

رئیس شورای شهر درباره جلسه هم اندیشی درباره برگزاری انتخابات هیات رئیسه نیز توضیح داد: احتمالاً بین ۲۸ مرداد و یک شهریور انتخابات برگزار خواهد شد و هنوز نظر اعضای شورای شهر را نمی دانم که کاندید شوم یا خیر.