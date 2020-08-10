جاری شدن سیل در یونان/ دست کم ۵ تن کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، وزش توفانهای تندری و بارش بارانهای سیلآسا در یونان سبب جاری شدن سیل در جزیره «اِویا» این کشور شد که در پی آن، دست کم پنج تن کشته شدند.
مقامات یونان میگویند که قربانیان شامل یک کودک هشت ماهه و دو فرد بزرگسال ۸۰ ساله میشوند.
امدادگران اجساد این قربانیان را در خانههای روستای «پولیتیکا» یافتند.
تلاشها برای یافتن دو فرد دیگری که گفته میشود مفقود شدهاند، همچنان ادامه دارد.
با جاری شدن این سیل جادهها مسدود شدند و به خانههای این جزیره که در شمال شرق آتن، پایتخت یونان قرار دارد، خساراتی وارد شد.
مقامات یونان میگویند که کودک هشت ماهه پس از زیر آب رفتن یک آپارتمان همکف کشته شد. اما والدین این کودک آسیبی ندیدهاند.
دهها تن از ساکنان جزیره اویا یونان از مناطق سیل زده تخلیه شدند و اعضای تیم امداد و نجات برای حمل و نقل ایمن سکنه از بولدوزر استفاده کردند.
نخست وزیر یونان نیز در واکنش به این حادثه، با خانوادههای قربانیان ابراز همدردی کرد.
نظر شما