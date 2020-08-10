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۲۰ مرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۵۷

نشانه ای از حیات روی سیارات؛

ستاره های جدید با حجم زیادی از فسفر کشف شد

ستاره های جدید با حجم زیادی از فسفر کشف شد

محققان اسپانیایی موفق به کشف ستاره‌هایی جدید با حجم زیادی فسفر شده‌اند که می‌تواند نشانه‌ای از وقوع حیات در سیارات بیگانه نزدیک به این ستاره باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، فسفر از جمله موادی است که وجود آن در کنار پنج ماده شیمیایی دیگر شامل کربن، هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن و سولفور برای شکل‌گیری زندگی در نقاط مختلف جهان ضروری است.

فسفر ماده‌ای مهم برای شکل دادن به دی ان ای و آر ان ای انسان هم هست و به هدایت انرژی در درون سلول‌های بدن موجودات کمک کرده و برخی فرایندهای حیاتی دیگر را نیز تنظیم می‌کند.

نکته کلیدی کمبود نسبی فسفر در مقایسه با دیگر مواد ضروری در جهان هستی است. تا پیش از این تصور می‌شد فسفر بیشتر در نواخترها و ابرنواخترها وجود دارد. از همین رو نحوه انتقال فسفر به کره زمین نیز به درستی برای محققان مشخص نشده بود. اما کشف این ماده در چند ستاره جدید ابهام‌ها در این زمینه را کاهش داده است.

بررسی یادشده منجر به شناسایی ۱۵ ستاره دارای منابع غنی فسفر شده وپژوهشگران می‌گویند این ستاره‌ها دارای مقادیری منیزیم، سیلیکون، اکسیژن، آلومینیوم و سریم هم هستند و لذا می‌توانند الهام بخش شکل‌گیری حیات در سیاره‌های مجاور خود باشند.

محققان هم اکنون در حال بررسی این موضوع هستند که این عناصر مهم شیمیایی از طریق این سیاره‌ها به نقاط دیگری در جهان منتقل شده یا خیر و این امر چگونه رخ داده است.

کد مطلب 4994850

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