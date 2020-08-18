خبرگزاری مهر، گروه سیاست، هادی رضایی؛ علی اوجاقی سال ۱۳۶۸ وارد دانشگاه افسری امام علی (ع) شد و در رشته فیزیک تحصیل کرد، سال ۱۳۷۲ فارغ التحصیل شد و رسته توپخانه را انتخاب و به مرکز توپخانه اصفهان منتقل شد و در نهایت به گروه ۱۱ توپخانه مراغه برای فرماندهی منتقل و حدود هفت سال آنجا ماند. بعد از آن به عنوان فرمانده گروهان به دانشگاه افسری امام علی (ع) بازگشت و در نهایت از همین دانشگاه به دوره عالی اعزام و بعد از آن با تشخیص امیر موسوی فرمانده کل ارتش که آن زمان فرمانده دانشگاه افسری امام علی (ع) بود مجدداً به عنوان جانشین فرمانده گردان به این دانشگاه برگشت، سال ۱۳۶۷ برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد به دافوس منتقل شد و بعد از آن در مرکز آموزشی دژبان آجا به عنوان جانشین مرکز منصوب شد و بعد در مقطع دکترا تحصیل کرد و برای چندمین بار به دانشگاه افسری امام علی (ع) برگشت و در همین دانشگاه در سمت فرمانده تیپ، جانشین دانشگاه و فرماندهی دانشگاه مشغول خدمت شد.
امیر اوجاقی جایگاه ویژهای برای دانشگاه افسری امام علی (ع) قائل است و میگوید: به نظر من بهشتِ نیروهای مسلح همین دانشگاه است و اگر کسی بخواهد به بهشت برود باید خدمتگزاری در این دانشگاه را مایه افتخار خود بداند و هرکسی هم دلش میخواهد به بهشت برود باید دانشجوی همین دانشگاه باشد. ارواح مطهر شهدا در این دانشگاه حضور دارند، این دانشگاه، نمونه است و جوانانی مؤمن و انقلابی دارد، ولی امر مسلمین جهان از عملکرد فارغالتحصیلان و از فرماندههان این دانشگاه رضایت کامل دارند و اگر امروز این افتخار نصیب این دانشگاه شده که پرچم نشان فداکاری به این دانشگاه اعطا شود، نشان میدهد که فرمانده معظم کل قوا فداکاری را در این دانشگاه دیدهاند.
وی در بخشی دیگری از سخنان خود به حضور دانش آموختگان دانشگاه افسری امام علی (ع) در محور مقاومت پرداخت و گفت: فارغالتحصیلان این دانشگاه با اجازه سلسله مراتب فرماندهی در سوریه حاضر شدند و با دشمن جنگیدند، اولین شهید مدافع حرم ارتش شهید «قوطاسلو» دانشجوی فارغ التحصیل همین دانشگاه است، در مجموع هفت نفر از فارغالتحصیلان این دانشگاه به عنوان مدافعانحرم به شهادت رسیدند؛ این دانشگاه صادر کننده فرهنگ شهادت است.
فرمانده دانشگاه افسری امام علی (ع) با اشاره به نوع رفتار گروههای تروریستی، خاطر نشان کرد: هیچ قاعده و اصول جنگی در نوع رفتار داعش مشاهده نشد، هدف آنها بدنام کردن اسلام بود و کسانی که به هر دلیل اسارت میگرفتند به بدترین حالت ممکن به شهادت رساندند و این در اصول جنگی، چه جنگ کلاسیک و چه نامنظم چنین قاعدهای وجود ندارد، ما وقتی با دشمن میجنگیم اسیر را نمیکشیم پیرزن و پیرمرد را از بین نمیبریم، در دفاع مقدس نشان دادیم با اسرای خود چه رفتاری داشتیم ولی داعش یک سری انسانهای کافر و دین زدا بودند که میخواستند عقده ناتوانی خود را در قبال اسلام نشان دهند و تمام ارزشهای اسلام را با پرچم اسلام میخواستند از بین ببرند.
متن کامل گفتگوی امیر اوجاقی فرمانده دانشگاه افسری امام علی (ع) با خبرگزاری مهر به شرح زیر است:
دانشگاه افسری امام علی (ع) چه وظایفی برعهده دارد؟ آموزش در این دانشگاه چه تفاوتهایی با پیش از انقلاب پیدا کرده است؟
دانشگاه افسری امام علی (ع) وظیفه دارد دانشجویان این دانشگاه را برای مشاغل مختلف نیروی زمینی و ارتش جمهوری اسلامی ایران آماده کند، به عبارت دیگر تربیت و آموزش دانشجویان تا بتوانند به عنوان افسری کاردان، مؤمن، لایق و در تراز انقلاب اسلامی ایران باشند و بتوانند مسئولیتی که به آنها واگذار میشود را به نحو شایسته انجام دهند.
این دانشگاه یک مرکز انقلابی و پیشرو است و میتوان گفت یکی از مراکزی که انقلاب اسلامی از آنجا شروع شد، همین دانشگاه افسری امام علی (ع) است. شعار مرگ بر آمریکا توسط دانشجویان این دانشگاه در مقابل لانه جاسوسی سابق ابداع و خلق شد. بعد از انقلاب تحول در تمام ابعاد در این دانشگاه اتفاق افتاد که یکی از مهمترین آنها نوع فرماندهی و مدیریت است.
بعد از انقلاب که جنگ به ایران عزیز تحمیل شد دانشجویان این دانشگاه به همراه فرمانده خود شهید نامجو و امیر سرلشگر حسنی سعدی برای دفاع از خرمشهر به جبههها رفتند و برخی از آنها در دفاع از کشور و اسلام شهید شدند و به برکت انقلاب اسلامی ایران تحولی در این دانشگاه شکل گرفت. در بحث نوع آموزش هم در زمان طاغوت این دانشگاه هم مانند سایر بخشها وابسته به کشورهای خارجی بود اما بعد از انقلاب دانشگاه افسری امام علی (ع) تنها دانشگاهی است که روح فداکاری در آن جلوه گری میکند و اخیراً هم در این زمینه مورد عنایت رهبر انقلاب قرار گرفته است.
دانشگاه افسری امام علی (ع) درمیان دانشگاههای نیروهای مسلح با توجه به تقدیم ۱۱۸۴ شهید دانش آموخته پیشتاز است و تقدیم این شهدا سند محکمی است از تحول در این دانشگاه، پس حرکت دانشگاه در بعد معنوی، آموزشی و شجاعت در صراط مستقیم است و خوشبختانه مورد توجه فرمانده معظم کل قوا قرار دارد.
با توجه به پیشرفت سریع علوم به ویژه در بعد نظامی، نیاز دانشجویان به فراگیری علوم جدید و پیشرفته را چگونه تأمین میکنید؟
شما میدانید هر دانشگاهی با توجه به تهدیدات و نیازهایی که دارد و یا بر اساس سیاستها و راهبردهایی که از ردههای بالا ابلاغ میشود یک سری دروس یا حذف و یا جایگزین میشود پس در حوزه علم و فناوری بر اساس نیاز روز دانشگاه رویکرد خود را تغییر میدهد و این دانشگاه هم از این موضوع مستثنی نیست.
دانشگاه امام علی (ع) با توجه به علم روز در حال پیشرفت است و اختراعات و پژوهشهای کلانی دارد
در دانشگاه ما در طول این ۴۰ سال، سال به سال برنامهها تغییر کرده است، نگاه ما به آینده است و بر اساس نگاه به آینده در حوزه تربیت و آموزش شرایط دانشگاه را آماده میکنیم، این دانشگاه خوشبختانه ساختاری که داشت را تغییر داد و با یک ساختار مناسب زمان حال عمل میکند. دانشگاه ما در این زمینه قدمهای بسیار اساسی برداشته و مطمئناً با توجه به علم روز در حال پیشرفت است، اختراعات و پژوهشهای کلانی داشته و در بدنه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش میکند، دانشجویان این دانشگاه ذخیرههای امید هستند.
فرمانده معظم کل قوا در فرمایشات خود اشاره کردند دیدگاه من نسبت به این دانشگاه به عنوان ذخیرههای امید است. ذخیرههای امید یعنی در شرایط بحرانی دانشجویان این دانشگاه باید نقش آفرینی کنند یک رزمنده باید به علم روز و تاکتیکهای روز مسلط باشد و باید جسارت داشته باشد از نظر جسمی قوی باشد از نظر روحی مدت ماندگاری در جبهه را داشته باشد و ما باید اساتید و فرماندهانی تربیت کنیم که بتوانند دانشجویانی را در تراز انقلاب اسلامی تربیت و تحویل جامعه ارتش بدهند.
به جوانانی که وارد بدنه ارتش میشوند به اصطلاح خون تازه میگویند و میگویند که از فیضیه ارتش آمدهاند. دانشگاه افسری امام علی (ع) فیضیه ارتش است، هر اتفاقی در این دانشگاه بیفتد آثارش در بدنه ارتش مشاهده میشود، در نیروی انتظامی، نیروی هوایی و نیروی دریایی هر کجا بروید آثاری از تربیت و آموزش این دانشگاه در آن حوزه دیده میشود و الحمدلله از این دانشجویان رضایت کافی دارند؛ این دانشجویان مؤمن، انقلابی و همیشه در صحنه و به علم روز مسلط هستند.
مهمترین دورههای آموزشهایی که در این دانشگاه برگزار میشود چیست؟
دانشگاه صرفاً محل آموزش نیست، دانشگاه محل تربیت و آموزش است. دانشگاه باید بتواند یکسری اخلاق را در وجود دانشجو نهادینه کند که به آن اخلاق و رفتار روح رزمندگی میگوئیم، رزمنده واقعی باید شهادت طلب، ولایت مدار، ایثارگر و فداکار باشد. طبق فرمایش فرماندهی معظم کل قوا چهار ساختمان این دانشگاه خود افسر ساز است.
این دانشگاه قابلیت دارد که اگر جوانی عادت غلطی دارد آن عادت غلط را نه تنها برطرف بلکه به ارزش تبدیل میشود و دانشجویان اینجا خود را پیدا میکند. تربیت یعنی این ویژگیها در وجود انسان نهادینه شود که بتواند بجنگد، طوری که حتی از اهدای جان خود هم نترسد. ما یک سری آموزشها به این دانشجویان میدهیم که برگرفته از نیازهای دفاعی امروز کشور است به عنوان مثال ما میخواهیم با داعش مقابله کنیم پس باید آموزشهایی به دانشجویان بدهیم که بتوانند با دشمن خود که داعش باشد مقابله کنند، دانشجویان ما قدرت و توان دشمن خود را مورد مطالعه قرار میدهند و بر اساس آن در دانشگاه نیازهای خود را با آموزش برطرف میکنیم و دانشجویان این دانشگاه به راحتی میتوانند در صحنه نبرد با دشمنان مقابله کنند؛ پس هم بحث تربیت و هم بحث آموزش هر دو برای این دانشگاه مهم است. آموزشهای نظامی، آموزشهای اردوگاهی، دورههای ویژه مثل دوره تکاوری، رد شو، مربیگری تیراندازی، غریق نجاتی و… همه در این دانشگاه انجام میشود و افسران فارغ التحصیل تخصص کیفی بالایی دارند.
یکی از ویژگیهای مهم مراکز علمی تأثیر گذاری و تحول در جامعه هدف است، دانشگاه امام علی (ع) چه تأثیری در جامعه هدف خود که نیروی زمینی و ارتش جمهوری اسلامی ایران است گذاشته؟
مستحضر هستید که اخیراً رهبر معظم انقلاب ارتش را به عنوان یک سازمان الگو معرفی کردند و فرمودند ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز به عنوان یک الگوی انقلابی با مدیریت جهادی در جامعه معرفی شده است. ما اگر بخواهیم تحولی در ارتش ایجاد شود، یکی از مهمترین مراکز به تعبیر فرمانده معظم کل قوا همین دانشگاه امام علی (ع) است.
اگر بتوانیم هر تحولی در این دانشگاه در حوزه تربیت و آموزش ایجاد کنیم همین تحول به بدنه ارتش تزریق میشود. از نظر علم، فناوری، مسائل تربیتی، اعتقادی، حفاظتی و از نظر آموزشی هرچقدر بتوانیم تحول ایجاد کنیم مطمئن باشید این تحول عیناً به ارتش منتقل میشود. امروز دانشجویان این دانشگاه به عنوان الگو معرفی شدند چون از زبان مبارک فرماندهی معظم کل قوا جوانان این دانشگاه جوانانی مؤمن و مطهر هستند، که این خود یک الگوسازی است.
در حوزه محیط کاری خود یعنی ارتش و بعد در نیروهای مسلح و در نهایت پدران مؤمن و انقلابی تأثیر دارد، ما اگر بتوانیم افسر انقلابی و الگو تربیت کنیم یک پدر انقلابی تربیت کردهایم که فرزندان خوبی به جامعه تحویل میدهد، پس اثرات تربیتی و آموزشی این دانشگاه هم میتواند جامعه و هم محیط کار یعنی سازمان نیروهای مسلح باشد.
پیشرفت تکنولوژی در جهان و به تبع آن روش و ابزارهای جنگ بسیار تغییر کرده است، شما در این دانشگاه چه کار کردید که اساتید این دانشگاه به روز باشند، تهدیدات را بشناسند و بتوانند دانشجویان و افسران مؤثری تربیت کنند؟
فرماندهانی که در این دانشگاه انتخاب میشوند بنا به تدابیر سلسله مراتب محترم فرماندهی ارتش از افسران ممتاز نیروی زمینی انتخاب میشوند و هر کسی وارد این دانشگاه میشود باید شرایط لازم فرماندهی در این دانشگاه را داشته باشد، به همین دلیل اساتید از یگانهای رزمی باتجربه انتخاب و به اینجا می آیند، یعنی باید ممتاز باشند که بتواند افسرانی مانند خود تربیت کنند.
در این زمینه یک خاطره مختصر خدمتتان عرض کنم؛ از زبان امیر آراسته فرمانده سابق این دانشگاه شنیدم، امیر صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی در بازدید از خط مقدم میبینند که یک افسری خیلی جسور، شجاع و توانمند با مدیریت عالی یگان تحت امر خودش را برای نبرد آماده کرده است، شهید صیاد از این افسر خیلی خوشش میآید و همانجا دستور میدهد که یک ماه یا یک هفته بعد به دانشگاه افسری مراجعه کند و به این دانشگاه منتقل شود و میگویند ما در دانشگاه افسری به این افراد نیاز داریم.
اگر فضای مجازی و سواد رسانهای تا چند سال پیش در واحدهای درسی نبوده اکنون دانشجویان ما هم سواد رسانهای و هم فضای مجازی را فرا میگیرند اساتید دانشگاه ما فارغالتحصیلانی هستند که هم در دانشگاه الگو بودهاند و هم در دانشگاههای بیرون جز نفرات اول و ممتاز و با دانش روز عجین هستند. اساتید وظیفه دارند لحظه به لحظه با مسائل روز دنیا آشنا شوند و آنها را به دانشجو منتقل کنند، خوشبختانه فرماندهان، دانشجویان و اساتید در کنار هم باعث شده که امروز نیازهای که خودمان داریم را خودمان تأمین کنیم مثلاً در دانشکده مهندسی پرواز، اقدامات بسیار خوبی انجام دادیم که مطابق علم روز است و تحریمها برای ما مهم نیست.
دانشگاه امام علی (ع) در عرصههای جنگ سایبری و جنگ الکترونیک چه پیشرفتهایی داشت و چه آموزشی در این حوزه به دانشجویان ارائه میشود؟
وظیفه دانشگاه این است که تا مقطع کارشناسی در این حوزه آموزشهایی به عنوان واحدهای درسی ارائه دهد به ویژه رایانه و مخابرات که جز دروس ما هست ولی در بخش تخصصی بعد از فارغ التحصیلی در دوره مقدماتی فارغالتحصیلان دورههای خاصی را میبینند و در نهایت به عنوان افسر متخصص در این حوزه شناخته میشوند، وقتی میگوئیم دانشگاه باید به روز باشد یعنی سرفصلهای دروس هم باید به روز باشد؛ به عنوان مثال اگر فضای مجازی و سواد رسانهای تا چند سال پیش در واحدهای درسی نبوده اکنون دانشجویان ما هم سواد رسانهای و هم فضای مجازی را فرا میگیرند.
گسترش داعش به ما نشان داد در جنگ شهری و تن به تن نیروی پیاده بسیار مهم و تعیین کننده است، در عراق و سوریه رزمندگان این نقش مهم خود را نشان دادند. چه برنامهای برای ارتقا توان افسران و آشنایی آنها با شیوه جنگی که گروههای تروریستی در عراق و سوریه از آن استفاده میکردند دارید؟
فرمانده معظم کل قوا بعد از انقلاب ۳۶ بار به دانشگاه افسری امام علی (ع) تشریف آوردند و از فرمایشات ایشان ما بهره بردیم. هیچ دانشگاهی در ایران نیست که رهبر معظم انقلاب به این میزان در آنجا حضور یافته باشند و این نشان میدهد دانشگاه افسری امام علی (ع) که فرماندهان نیروی زمینی را تربیت میکند جایگاه بالایی دارد.
رهبر معظم انقلاب در فرمایشاتشان گفتند که نیروی زمینی قهرمان محور است، زمانی هست که شما نیاز دارید سرزمینی را فتح و نگه دارید در این زمان نیروی هوایی، دریایی و پدافند نمیتواند زمین را نگه دارد، میشود بمباران کرد ولی اینکه نفر برود افسر و سرباز شجاع آنجا بایستد و زمین را نگه دارند فقط وظیفه نیروی زمینی است. یکی از راهبردهای اصلی استکبار این است که سرزمینی را از سرزمینی جدا کند و با بمباران به اهداف خود نمی رسند، چه بسا امکان دارد حمله برق آسا در جایی اتفاق بیفتد اما اثرش اینقدر که به اندازه هزار کیلومتر مربع از آن سرزمین را فتح کنند، نیست.
در زمان دفاع مقدس تصرف سرزمین بود که راهبرد و سیاستهای کشور و جامعه بین الملل را تغییر داد، نیروی زمینی همیشه یک نیروی محوری است و در کل دنیا هم به همین شکل است. نیروی زمینی باید بایستد سنگر را فتح کند و در داخل سنگر شب و روز بماند، نیرویی که باید جانش را فدا کند اگر شاهد این هستید که بعد از ۸ سال یک وجب از خاک مان را از دست ندادیم.
همه به خاطر رشادتهای بود که روی زمین توسط رزمندگان اتفاق افتاد، پس دانشجویان این دانشگاه باید طوری خودشان را آماده کنند که سرزمین مقدس ایران اسلامی را حفظ کنند، هر چند ما باید از حمایتهای نیروی هوایی دریایی و پدافند برخوردار باشیم اما اگر داعش از صحنه محو شد به خاطر رزمندگانی بود که جنگ تن به تن انجام دادند، وارد تونلها تروریستها شدن و جانشان را دادند تا شر تروریستها را از سر جهان اسلام کم کنند.
آیا دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) در جبهههای مقاومت و مقابله با داعش در عراق و سوریه حاضر شدند؟ برای انتقال تجارب رزمندگان جبهه مقاومت به دانشجویان چه برنامهای دارید؟
دانشگاه افسری امام علی (ع) هفت شهید مدافع حرم دارد
فارغالتحصیلان این دانشگاه با اجازه سلسله مراتب فرماندهی در کشور سوریه حاضر شدند با دشمن جنگیدند، اولین شهید مدافع حرم ارتش شهید قوطاسلو دانشجوی فارغ التحصیل همین دانشگاه است، در مجموع هفت نفر از فارغالتحصیلان این دانشگاه به عنوان مدافعینحرم به شهادت رسیدند، این دانشگاه صادر کننده فرهنگ شهادت است.
هیچ قاعده و اصول جنگی در نوع رفتار داعش مشاهده نشد، هدف آنها بدنام کردن اسلام بود و کسانی که به هر دلیل به اسارت میگرفتن به بدترین حالت ممکن به شهادت رساندند و این در اصول جنگی، چه جنگ کلاسیک و چه نامنظم چنین قاعدهای وجود ندارد، ما وقتی با دشمن میجنگیم اسیر را نمیکشیم، پیرزن و پیرمرد را از بین نمیبریم، در دفاع مقدس نشان دادیم با اسرای خود چه رفتاری داشتیم ولی داعش یک سری انسانهای کافر و دین زدا بودند که میخواستند عقده ناتوانی خود را در قبال اسلام نشان دهند، تمام ارزشهای اسلام را با پرچم اسلام میخواستند از بین ببرند.
دانشگاه افسری امام علی (ع) اولین دانشگاه بود که دانشجو به جبهه اعزام کرد، مرگ بر آمریکا گفت، اولین دانشگاهی که رهبر معظم انقلاب ۳۶ بار به این دانشگاه تشریف آوردند، جا دارد که از وجود مبارک ایشان تقدیر و تشکر کنیم که نگاه خاص و ویژه به این دانشگاه دارند انشاالله این اولینها برای پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باز هم در این دانشگاه اتفاق بیفتد.
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