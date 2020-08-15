خبری از کمک ۳۵۰۰ دلاری فدراسیون جهانی تیروکمان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شیوع و گستردگی ویروس کرونا و آسیب های مالی که به خاطر لغو تمام فعالیت ها و برنامه ها به ورزشکاران وارد کرد، باعث شد تا فدراسیونی مانند فدراسیون جهانی تیروکمان برنامه حمایت از ورزشکارانش در کشورهای مختلف را طرح کند.

این طرح حمایتی خردادماه گذشته به صورت رسمی به تمام کشورهای عضو فدراسیون جهانی اطلاع رسانی شد تا کماندارن متقاضی بتوانند اقدام لازم برای بهره مندی از آن را انجام دهند.

۳۵۰۰ دلار حداکثر رقمی بود که فدراسیون جهانی برای کمک به کمانداران تعیین کرد البته طبق آنچه در شروط این فدراسیون قید شده بود، این کمک مالی شامل همه کمانداران نمی شود. در واقع فقط آنهایی که بالای ۱۸ سال باشند و حضور در یکی از جام های جهانی ۲۰۱۸ یا ۲۰۱۹ یا مسابقات قهرمانی جهان - بخش پاراتیروکمان یا تیروکمان - را تجربه کرده باشند می توانند از این حمایت مالی برخوردار شوند.

بر همین اساس بسیاری از کمانداران ایران با تکمیل فرم مربوطه و دیگر اقدامات لازم، نام خود را در فهرست متقاضیان بهره مندی از حمایت مالی فدراسیون جهانی در دوران کرونا قرار دادند اما بعد از گذشت چندماه این اقدامات هنوز به نتیجه ای نرسیده است.

قرار بود فدراسیون جهانی نتیجه درخواست های مطرح شده را بر روی سایت خود اطلاع رسانی کند اما تا به امروز این مهم انجام نشده است. پیگیری های خبرنگار مهر هم نشان داد که فدراسیون جهانی در این زمینه مکاتبه ای هم با کشورها و فدراسیون‌های‌شان نداشته است.

امید نجاری مدیر تیم های ملی تیروکمان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی این مدت یک بار موضوع و اینکه نتیجه درخواست کمانداران ایران به کجار رسید را از طریق فدراسیون جهانی پیگیری کردیم، در پاسخ اعلام کردند که نتیجه بر روی سایت اطلاع رسانی می شود اما فعلا که خبری نشده است.

وی تصریح کرد: البته از ابتدا هم قرار بود فدراسیون جهانی درخواست های مطرح برای حمایت مالی از کمانداران را بررسی و نتیجه را از طریق سایت خود اعلام کند. مشخص نیست چرا بعد از چندماه نتیجه مشخصی حاصل نشده است.

مدیرتیم های ملی تاکید کرد: خیلی از کمانداران ایران متقاضی استفاده از کمک مالی فدراسیون جهانی بودند و اقدام لازم را انجام دادند. قاعدتا تعداد متقاضیان در دیگر کشورها کمک نبوده است. همین آمار بالای کمانداران متقاضی بی تاثیر در این زمینه و اینکه هنوز نتیجه ای اعلام نشده، نیست.