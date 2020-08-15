خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: سمنان در زمره استان‌هایی است که همچنان با بیماری سالک و شیوع آن دست و پنجه نرم می‌کند و کانون این بیماری در دامغان به خصوص مناطق جنوبی و روستایی این شهرستان است. این بیماری پس از سال‌ها شیوع در جنوب دامغان حالا به یک پدیده اجتماعی بدل شده که نیازمند توجه بیشتر مسئولان است. پدیده‌ای که نارضایتی مردم منطقه را به دنبال دارد.

سالک بیماری انگلی و پوستی است که از نیش پشه خاکی و ورود عامل بیماری زا به پوست ایجاد می‌شود، بر روی دست و نقاط بدن زخم‌های بزرگ و دردناکی ایجاد و به شدت بدن را مستعد عفونت‌های پوستی و خونی می‌کند هر چند آمار دقیقی درباره این بیماری در استان سمنان و همچنین دامغان وجود ندارد.

برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌ها

اما نگرانی‌ها بابت اینکه چه زمان بالاخره قرار است بیماری سالک ریشه کن شود همچنان نقل محافل اجتماعی استان سمنان است، موضوعی که واکنش مسئولان استان سمنان را نیز به دنبال دارد، همانطور که امیر بینایی مدیرکل امور اجتماعی استانداری سمنان درباره آن به خبرنگار مهر می‌گوید: موضوع سالک که از مسائل مهم اجتماعی و بهداشتی است، باید بر اساس برنامه تنظیم شده (نمودار گانت) پیگیری و گزارش لازم ارائه شود. پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی بدون کمک و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مردم با یکدیگر میسر نیست.

بینایی با بیان اینکه اگر به آسیب‌های اجتماعی به موقع رسیدگی نشود، افزایش جرم را در پی دارد که مخرب انضباط اجتماعی است، ابراز کرد: پرهیز از موازی کاری در بررسی آسیب‌های اجتماعی، تحقیق کامل و اتخاذ تصمیمات عملیاتی واحد در این زمینه از جمله راهکارهای مهم در مقابله با آسیب‌های اجتماعی شایع در جامعه است. از سوی دیگر نقشه راه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باید با نگاه و مراقبت مردم تعریف و تبیین شود.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت واحدی در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی وجود ندارد و همه دستگاه‌های اجرایی باید تابع یک مدل واحد باشند، می‌افزاید: پدیده‌های اجتماعی، برون داد عملکرد مدیران و مسئولان از یک‌سو و نگاه مردم به محیط پیرامونی از سوی دیگر است. یکی از راهکارهای پیشگیری از آسیب دیدگان اجتماعی، حمایت و تقویت سازمان‌ها و تشکل‌های غیر دولتی است همچنین باید گفت دولت به تنهایی نمی‌تواند به امورات مردم بپردازد، لذا باید نقش تشکل‌ها و نهادهای مردمی در حوزه تصمیم سازی و اجرا پر رنگ‌تر شود.

تلاش برای رفع سالک

فرماندار دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر، به برگزاری ۱۶ جلسه برای مهار بیماری سالک در روستاهای مبتلا به این بیماری اشاره داشت و افزود: بیماری سالک در ۱۷ روستای بخش امیرآباد و هفت روستای بخش مرکزی شیوع پیدا کرد که برای مهار و کنترل این بیماری اقدامات و برنامه‌های خوبی صورت گرفت و ادامه دارد.

علی اصغر مجد اضافه کرد: بیماری سالک یک نوع بیماری اپیدمی است و فقط قابل مهار و کنترل است و از سال ۷۸ به وجود آمد و شروع این بیماری در ابتدا در روستاهای جنوب دامغان بوده و ناقل آن پسته و مخزن آن موش صحرایی است و برای لانه کوبی از سوی دستگاه‌های اجرایی و دهیاران روستاهای مبتلا به این بیماری اقداماتی صورت گرفت.

وی گفت: دستگاه‌های اجرایی مرتبط از آخرین اقدامات مبارزه‌ای با بیماری سالک در سطح روستاهای شهرستان دامغان ارائه کنند.

کنترل سالک نیاز به توجه ویژه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

استان سمنان دارای دو دانشگاه علوم پزشکی است و شهرستان دامغان زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان محسوب می‌شود بسیاری معتقد هستند که این دانشگاه نتوانسته آن‌طور که باید و شاید انتظارات مردم دامغان را درباره بیکاری سالک برطرف کند آنطور که نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کنترل بیماری سالک در این شهرستان نیاز به توجه ویژه دانشگاه علوم پزشکی سمنان دارد، گفت: در تقسیم امکانات سهم شهرستان در مقایسه با دیگر شهرستان‌های استان سمنان عادلانه نیست همچنین وجود بیماران کرونایی در دامغان با سایر بیماران بستری در بیمارستان ولایت مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده که باید این مشکل برطرف شود.

علی اکبر علیزاده برمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین درخواست‌های ما در حوزه بهداشت و درمان دامغان این است که دانشگاه علوم پزشکی سمنان رقم تخصصی بودجه دامغان در بحث مقابله با بیماری کرونا را اعلام کنند، تاکید کرد: کمبود پرستار در این شهرستان بسیار محسوس است لذا استفاده از بخش‌های مختلف کلینیک رضایی دامغان در راستای رفع از مشکلات زیر ساختی حوزه درمان شهرستان دامغان باید هرچه سریع‌تر محقق شود.

وی با اشاره به ملزومات مورد نیاز دامغان و با بیان اینکه در نشست اخیر با رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان مقرر شد ۱۰ تخت آی سی یو به بیمارستان ولایت تحویل داده شود، افزود: دانشگاه علوم پزشکی سمنان واگذاری یک دستگاه آمبولانس و دو دستگاه ونتیلاتور را متعهد شده است از سوی دیگر باید گفت احداث یک مرکز درمانی مستقل از بیمارستان ولایت در دامغان یک ضرورت و مطالبه به حق مردم است که دانشگاه علوم پزشکی سمنان در کنار دیگر تعهدات خود آن را محقق کند.

درمان رایگان سالک

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه درمان سالک در دامغان رایگان است، گفت: اجرای برخی از برنامه‌ها و حل برخی از مشکلات شهرستان در حوزه بهداشت و درمان نیاز به برنامه‌های بلندمدت دارد.

نوید دانایی با بیان اینکه سال گذشته ۳۵۰ نفر از مردم دامغان به‌ویژه اهالی روستاهای جنوب و شرق دامغان به بیماری سالک مبتلا و برای درمان به مراکز درمانی مراجعه کردند، ابراز کرد: یکی از راه‌های مبارزه با سالک، استفاده از پشه بند، پماد دفع حشرات و اجرای طرح لانه کوبی است که امسال در چند مرحله اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه در مبحث بودجه مقابله با بیماری کرونا امکانات بهداشتی بر اساس جمعیت و امکانات درمانی بر اساس تعداد بیماران کرونایی تقسیم شده است، اظهار داشت: پیگیری‌های مربوط به بیماری سالک در شهرستان، تخصیص بودجه و ارائه آموزش‌ها در مقایسه با سنوات قبل چندین برابر شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان خاطر نشان کرد: در خصوص کمبود پرستار از سال ۹۵ هر ساله ۱۵ سهمیه در شهرستان‌های دامغان و گرمسار به افراد بومی واگذار شده و در سال جاری اولین دوره پرستاران این دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند همچنین پیش بینی می‌شود با جذب این افراد از سال آینده مشکل کمبود پرستار همه ساله کمتر از سال پیش باشد.

پاییز فصل سالک است

کم کم به پایان تابستان نزدیک می‌شویم و نگرانی‌ها دوباره برای سالک در جنوب دامغان قوت یافته‌اند، از سوی دیگر سال گذشته رئیس شبکه بهداشت و درمان دامغان از ابتلای ۲۰۰ نفر به این بیماری در جنوب شهرستان خبر داده و این آمار را ۵۰ نفر بیش از سال قبل از آن یعنی ۹۷ دانسته بود از طرف دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر سال به تعداد افراد دارای بیماری سالک افزوده هم می‌شود.

چهار مرحله طرح مبارزه با مخازن جوندگان در ۱۰۰ روستا، سمپاشی کوره‌ها، توزیع لوسیون و نیز اطلاع رسانی مردم در ۴۰ روستا و توزیع هزار کیلوگرم طعمه آغشته به سم برای از بین بردن جوندگان اجرا شده و آموزش به روستاییان در زمره اقداماتی بود که شبکه بهداشت و مسئولان دامغان در سال گذشته آن را انجام دادند اما بازهم شاهد افزایش آمار بیماری سالک بوده‌ایم. یکی از دلایل آن از سوی شبکه بهداشت و درمان این موضوع اعلام می‌شود که بسیاری از روستاییان جنوب شهرستان دامغان مأموران نابودی لانه‌های موش‌ها و محل‌های خطر را به درون خانه‌ها و دامداری راه نمی‌دهند.

موضوع دوم این است که بسیاری از مردمی که در دامغان دچار بیماری سالک شدند، در ایام محرم به روستاهای جنوب دامغان رفته بودند و اصلاً بومی نبودند در نتیجه اطلاعی درباره بیماری سالک نداشتند آمارهای شبکه بهداشت و درمان دامغان نشان می‌دهد سال قبل ۸۵ درصد از بیماران سالکی اصلاً بومی جنوب دامغان نبودند و در مراسم ماه محرم روستاهای جنوب دامغان شرکت کرده و یا در این روستاها باغ و خانه باغ دارند و به تفریح می‌پردازند.

۱۲ سال ناتوانی در برابر ریشه کنی سالک

تحقیقات خبرنگار مهر نشان می‌دهد که از نخستین شیوع جدی و ثبت شده سالک در جنوب دامغان ۱۲ سال می‌گذرد اما همچنان مسئولان علوم پزشکی و شبه بهداشت و درمان نتوانسته‌اند این بیماری را ریشه کن کنند. بیماری که در تمام جهان دو میلیون نفر به آن مبتلا هستند که ۹۷ درصد آنها در آفریقا و آسیا قرار دارند.

دکتر فرهاد اسماعیلی متخصص بیماری‌های عفونی، پوست و مو درباره این موضوع به خبرنگار مهر می‌گوید: مشخصاً روند مقابله با سالک در استان سمنان نشان می‌دهد که برنامه مدونی که در آن عزم همگانی بین تمام دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی، درمانی و خدماتی و… باشد وجود نداشته است وگرنه ما درباره ریشه کنی یک بیماری انگلی در یک کشور صحبت نمی‌کنیم بلکه تمام جامعه هدف ما در روستاهای جنوب دامغان به ۲۵ هزار نفر نمی‌رسد.

وی با بیان اینکه علاوه بر امکانات و همچنین تجهیزات و اعتبارات در مقابله با فراگیری بیماری چیزی به نام عزم همگانی همه دستگاه‌ها نیز نیاز است و اگر شاهد هستیم که یک بیماری ساده که درمان آن سال‌ها است کشف شده همچنان شیوع دارد نشان دهنده این است که نیاز به یک عزم همگانی به شدت احساس می‌شود.

زخم سالک ظرف هشت تا ۱۲ ماه برطرف می‌شود اما جای آن روی پوست باقی می‌ماند و ممکن است افراد تا روزی که زنده هستند یادگاری عدم همکاری مسئولان استانی با شبکه بهداشت و درمان برای ریشه کنی بیماری را داشته باشند.