کاهش ۲.۲ درصدی تردد نسبت به روز گذشته/ اعلام محورهای پر تردد

سرهنگ نادر رحمانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شبانه روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۶ تردد شمار فعال در محورهای برونشهری، نسبت به روز قبل ۲.۲ درصد کاهش تردد را نشان میدهد.
وی افزود: همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۱.۳ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع میتوانند ساعات مناسبتری را برای سفر انتخاب نمایند.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا گفت: محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل هستند:
|
ردیف
|
نام محور
|
استان
|
تعداد وسیله نقلیه
|
۱
|
آزادراه کرج - تهران
|
البرز
|
۱۲۳۵۱۰
|
۲
|
آزادراه کرج - قزوین
|
البرز
|
۱۲۰۵۷۴
|
۳
|
آزادراه تهران - کرج
|
البرز
|
۱۰۸۶۰۰
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