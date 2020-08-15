کاهش ۲.۲ درصدی تردد نسبت به روز گذشته/ اعلام محورهای پر تردد

سرهنگ نادر رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شبانه روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۶ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۲ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۱.۳ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب نمایند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا گفت: محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل هستند: