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۲۵ مرداد ۱۳۹۹، ۹:۵۸

سرهنگ رحمانی عنوان کرد

کاهش ۲.۲ درصدی تردد نسبت به روز گذشته/ اعلام محورهای پر تردد

کاهش ۲.۲ درصدی تردد نسبت به روز گذشته/ اعلام محورهای پر تردد

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا گفت: نسبت به روز قبل ۲.۲ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

سرهنگ نادر رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شبانه روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۶ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۲ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۱.۳ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب نمایند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا گفت: محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل هستند:

ردیف

نام محور

استان

تعداد وسیله نقلیه

۱

آزادراه کرج - تهران

البرز

۱۲۳۵۱۰

۲

آزادراه کرج - قزوین

البرز

۱۲۰۵۷۴

۳

آزادراه تهران - کرج

البرز

۱۰۸۶۰۰

کد مطلب 4998590

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