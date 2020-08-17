به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا عزیزی در تشریح دیجیتال‌سازی و دسترس پذیر شدن مصاحبه‌های کتب تاریخ شفاهی در این سازمان گفت: برای دست یابی محققان به منابع تاریخ شفاهی، روش دسترسی به مصاحبه‌های تاریخ شفاهی در سه فاز اجرایی اصلاح شد.

رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ادامه داد: برنامه اجرایی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در فاز نخست به این صورت است که مصاحبه‌های تاریخ شفاهی سازمان برای مراجعه‌کنندگان و محققان به طور مستقیم از طریق کتابخانه و آرشیو دیجیتال سازمان، در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: در واقع مراجعه کنندگان الزامی به حضور در اتاق تاریخ شفاهی در ساختمان آرشیو ملی ندارند و در هر دو ساختمان کتابخانه ملی و آرشیو ملی و از درگاه کتابخانه و آرشیو دیجیتال می‌توانند به منابع دسترسی پیدا کنند.

عزیزی اشاره کرد: البته این دسترسی بر اساس ضوابط و اختیاراتی است که مصاحبه‌شونده‌ها برای سازمان لحاظ کرده‌اند. به عنوان مثال برخی از مصاحبه شونده‌ها اعلام کردند که این مصاحبه‌ها فقط برای کارهای پژوهشی در اختیار دانشجویان قرار گیرد و یا اینکه برخی مصاحبه شونده‌ها قید کردند که این مصاحبه‌ها در زمان معین انتشار داده شود.

وی در ادامه درباره فاز دوم در دسترس قرار دادن این اسناد گفت: در فاز دوم، صوت و تصویر این مصاحبه‌ها با توجه به ضوابط و اختیارات مصاحبه‌شونده‌ها دسترس پذیر خواهد شد و ملزم به رعایت خواست مصاحبه شونده‌ها هستیم.

رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افزود: در فاز سوم، تلاش بر این است تا قسمت‌های مهم و اصلی مصاحبه‌های تاریخ شفاهی از طریق وبگاه سازمان قابل دسترس باشد که برای دستیابی به این منظور به سخت‌افزارهای مربوط برای انتقال منابع نیازمند هستیم و در تلاش هستیم فاز اول و دوم این طرح در سال جاری اجرایی شود و در تالارهایی که پژوهشگران حضور می‌یابند این منابع در سیستم‌ها بارگذاری و قابل استفاده مستقیم توسط اعضا باشد.