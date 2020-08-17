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۲۷ مرداد ۱۳۹۹، ۹:۵۳

سردار رضایی:

برخورد با اراذل و اوباش باید با سرعت انجام شود

برخورد با اراذل و اوباش باید با سرعت انجام شود

جانشین فرمانده ناجا با تاکید بر اینکه مبارزه با اراذل و اوباش مقطعی نیست، گفت: طرح مبارزه با اراذل و اوباش می‌بایست مادامی که رضایت کامل مردم در این زمینه حاصل شود، ادامه پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در قرارگاه مبارزه با اراذل و اوباش تهران با قدردانی از تشکیل کارگروه مبارزه با اراذل و اوباش و با اشاره به اینکه در این زمینه تشکیل کارگروهی لازم و ضروری است، اظهار داشت: طرح مبارزه با اراذل و اوباش می‌بایست مادامی که رضایت کامل مردم در این زمینه حاصل شود، ادامه پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه اجرای اینگونه طرح‌ها می‌بایست رعب و وحشت در دل افرادی که امنیت و آرامش جامعه را مختل می‌سازند، ایجاد کند، عنوان داشت: مقابله جدی و منسجم با اراذل و اوباش یعنی تأمین حقوق شهروندی، از این رو لازم است که با اقتدار با کسانی که امنیت و آرامش مردم را بر هم می‌زنند، مقابله کرد.

سردار رضایی با تاکید بر اینکه در حوزه مقابله با اراذل و اوباش و کسانی که امنیت و آرامش جامعه را خدشه دار می‌کنند باید با اقتدار، روحیه انقلابی و تکلیف مداری اقدامات بایسته را انجام دهیم، عنوان داشت: برخورد با موضوع اراذل و اوباش باید در صحنه و با سرعت و بدون فوت وقت انجام شود و این مهم نباید به تعویق بیفتد و در صحنه باید هیمنه پوشالی افراد هنجار شکن شکسته شود.

جانشین فرمانده ناجا با تاکید بر اینکه باید ضرب شستی به افراد هنجار شکن نشان داده شود که اینگونه افراد جرأت عرض اندام و قانون شکنی را به خود ندهند، گفت: مبارزه با اراذل و اوباش مقطعی نیست و این مهم باید همواره در دستور کار باشد.

کد مطلب 5000601

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