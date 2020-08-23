علی شمس نویسنده و کارگردان تئاتر درباره پروژ «هشت و نیم» که با همکاری یک کمپانی ایتالیایی کلید خورده است به خبرنگار مهر گفت: طی یک همکاری مشترک با یک کمپانی ایتالیایی پروژه‌ای با نام «هشت و نیم» شکل گرفته است که با مضمون «چگونه پاندمی کرونا زندگی ما را در هشت و نیم اپیزود تغییر داد» تولید می‌شود. این پروژه محصول مشترک کمپانی دن کیشوت از ایران و کمپانی تئاتر اینستَبیلی واگانتی از ایتالیا است که شامل ۸ فیلم کوتاه و یک تیزر معرفی درباره زیست هنرمند در دوران قرنطینه و رخوتی که کرونا در زندگی هنرمندان تئاتر به وجود آورده، می‌شود.

وی ادامه داد: این پروژه با ایده‌های مشترک و بهره‌گیری از دیدگاه‌هایی متشکل از ۲ فرهنگ ایران و ایتالیا در مورد دوران قرنطینه شکل گرفته است و کارگردانی بخش ایتالیا را آنا دورا دورنو با اجراگری نیکولا پیانزولا و کارگردانی بخش ایران را من و با اجراگری دانیال خیرخواه برعهده داریم. این پروژه اولین کار من در زمینه ویدئو آرت است و به این نتیجه رسیدم حالا که شرایط حضور در صحنه تئاتر وجود ندارد می‌توانم از این طریق دیدگاه‌های خودم را به تصویر بکشم. در واقع این پروژه یک واکنش خارج از فضای رسمی به بحران کرونا و وضعیت هنرمندان در این شرایط است که در یک پلتفورم مجازی عرضه می‌شود.

شمس درباره انتخاب نام این پروژه توضیح داد: این پروژه، همنام اسم فیلم «هشت و نیم» ساخته مشهور فدریکو فلینی است و همانطور که در آن فیلم شاهد رخوت مارچلو ماستریانی بازیگر اثر بودیم در این پروژه نیز به شرایط زیست هنرمندان در دوران رخوت کرونا توجه می‌شود. تاکنون اولین اپیزود از این پروژه منتشر شده است و دومین اپیزود آن نیز طی چند روز آینده پخش خواهد شد.

وی در پایان صحبت‌هایش بیان کرد: ایتالیایی‌ها پلتفورم‌های متنوعی برای عرضه این اپیزودها دارند و حتی قرار است ۲ اپیزود آن در فستیوال تئاتر بولونیا که ماه آینده به صورت مجازی برگزار شود نیز به نمایش در آید اما در ایران به دلیل برخی از محدودیت‌ها ما تنها از طریق فضای اینستاگرام این آثار را به نمایش می‌گذاریم.