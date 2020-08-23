حجت‌الاسلام حسین فتحی مدیر موسسه هنر و ادبیات «هلال» در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تازه‌ترین فعالیت‌های موسیقایی انجام گرفته در این موسسه بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تصمیم داریم همزمان با ایام سوگواری محرم و صفر که برای همه دارای ارزش‌ها و برکات زیادی است، مجموعه «نفیر ۲» را پیش روی مخاطبان قرار دهیم. این مجموعه صوتی – موسیقایی همانند مجموعه «نفیر ۱» دربرگیرنده نغمات عاشورایی مربوط به تعدادی از ذاکران و مداحان اهل بیت (ع) است که به همت سید محمد سادات اخوی در بخش محتوایی و محسن جلیلی در بخش موسیقی توسط موسسه هنر و ادبیات «هلال» منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: تمامی تلاش گروه تولید پروژه این است که بتوانیم با رعایت کامل آداب و فضای اصیل نوحه‌ها که به اعتقاد من هرکدام گنجینه‌ای در ادبیات عاشورایی ما به حساب می‌آیند، با زبان موسیقایی امروز دربرگیرنده فضایی متفاوت برای سوگواران حضرت سیدالشهدا (ع) باشد. فضایی که به روز است اما مبنا و اساس آن بر پایه اشعار و ادبیاتی است که طی سال‌های گذشته توسط شاعران و ذاکران اهل بیت (ع) آفرینش شده‌اند.

مدیر موسسه هنر و ادبیات «هلال» با اشاره به پروژه «نفیر ۱» که آبان ماه سال ۹۴ در دسترس شنوندگان و سوگواران حضرت امام حسین (ع) قرار گرفت، بیان کرد: مجموعه صوتی «نفیر ۱»، به یادبود نوحه خوانی‌های زنده یاد استاد محمد احمدیان، با صدای استاد سیدعلی سادات رضوی به بازخوانی نوحه‌های عاشورایی از دهه ۴۰ و ۵۰ خورشیدی پرداخته است. همزمان با انتشار این اثر ما پروژه «عاشورای سپید» که مشتمل بر ۸۹ قطعه صوتی، با صدا و شعر استاد عبدالعظیم ساعدی و موسیقی و نظارت صوتی محسن جلیلی بود را هم منتشر کرده بودیم. شرایطی که ادامه آن در پروژه «نفیر ۲» نیز مد نظر ما قرار گرفته و امیدوارم بتواند مورد توجه مردم قرار گیرد.

فتحی درباره زمان انتشار مجموعه «نفیر ۲» گفت: تمام تلاش ما بر این است که به همت دوستان بتوانیم این مجموعه صوتی را در دهه دوم محرم پیش روی مخاطبان قرار دهیم. چرا که از نظر ما تلاش برای تولید یک اثر با کیفیت متناسب با مقام والای حضرت سیدالشهدا بسیار مهم‌تر از کمیت است که امیدوارم با تلاش و برنامه‌ریزی که از سوی همکارانم در موسسه هلال در حال انجام است بتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم.