اقدام واشنگتن هیچ مبنایی در قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در تماس تلفنی عصر امروز دبیرکل ملل متحد با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، گوترش ضمن ارائه گزارشی از آخرین تلاش‌های ملل متحد برای پایان دادن به جنگ در یمن، از جمهوری اسلامی ایران درخواست کمک برای حل و فصل برخی مشکلات زیست محیطی در بندر حدیده داشت که وزیر امور خارجه آمادگی کشورمان برای مساعی جمیله در این خصوص را اعلام کرد.

ظریف نیز با استفاده در این گفتگوی تلفنی به اقدام غیر قانونی ایالات متحده اشاره کرد و ضمن یادآوری مسئولیت شورای امنیت و دبیرکل در این خصوص اظهار داشت: براساس اجماع کلیه اعضای برجام و اعضای شورای امنیت و حقوقدانان بین‌المللی، آمریکا عضو برجام نیست و اقدام واشنگتن هیچ مبنایی در قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام نداشته و تبعات خطرناکی برای حقوق بین الملل خواهد داشت و نتیجه‌ای جز تخریب سازوکارهای بین المللی و بی اعتباری شورای امنیت به دنبال نخواهد داشت.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل و اعضا شورای امنیت انتظار دارد به وظایف قانونی خود در مقابله با سرکشی دولت آمریکا عمل کنند.

دبیرکل ملل متحد نیز در پاسخ اظهار داشت: به دقت نکات مطروحه را در نظر می‌گیرد.