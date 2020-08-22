صنعت کنسرو ماهی گرفتار عدم تخصیص ارز

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میر رضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران در نشستی خبری با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای اعضای این سندیکا در پی عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه، گفت: دولت باید توجه کند که تن ماهی، غذای قشر متوسط جامعه است و حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی و عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه این کالا، برای قشر بزرگی از جامعه خسارت‌زا است.

این مقام مسئول تصریح کرد: دولت در حال حاضر می‌تواند با تأمین ٥٠ میلیون دلار ارز به ویژه ارز نیمایی برای واردات تُن‌ماهیان، از قشر عظیمی از جامعه حمایت کند و صنعت از شرایط ناگوار کنونی خارج شود.

این مقام مسئول ادامه داد: عدم تخصیص ٥٠ میلیون دلار ارز برای واردات تون ماهیان در حالی است که کشور سالانه ۵۰۰ میلیون دلار صادرات آبزیان دارد.

میر رضوی با بیان اینکه در سالهای گذشته میزان واردات تون ماهی کم شده و میزان صید داخل هم به نصف رسیده است، افزود: از سوی دیگر ارز وارداتی هم از دولتی به نیمایی تبدیل شده است و بانک مرکزی حتی این نوع ارز را هم تخصیص نمی‌دهد.

دبیر سندیکای صنایع کنسرو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه قیمت تمام شده کنسرو به شدت افزایش یافته و به ۳۰ هزار تومان رسیده است، گفت: سازمان‌های شیلات و حمایت هم این مساله را تأیید کرده اند.

وی ادامه داد: با اینحال ما مجبوریم این محصول را به قیمت ۲۷ هزار تومان عرضه کنیم. به همین دلیل تولیدکنندگان از دور خارج می‌شوند و اگر این وضع ادامه یابد باعث بیکار شدن ۶۰ هزار نفر می‌شود.