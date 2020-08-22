به گزارش خبرگزاری مهر، رؤیا فتحی، مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۶ و فرهنگسرای سرو از برگزاری سوگواره مجازی ویژه عزاداری اباعبدالله‌الحسین (ع) خبر داد و گفت: فرهنگسرای سرو همزمان با ماه محرم و ایام عزاداری اباعبدالله‌الحسین (ع) سوگواره مجازی عکس و فیلم کوتاه «روایت شیدایی» را با هدف تبیین هویت دینی و انقلابی و گسترش و تعمیق شناخت شهروندان از الگوهای برجسته دینی برگزار می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری این رویداد فرهنگی هنری در فضای مجازی افزود: با توجه به وضعیت فعلی کشور نیازمند تعمیق و گسترش فرهنگ عاشورایی هستیم؛ هیئت‌های خانگی بیش از پیش باید تقویت شوند و برگزاری مراسم عزاداری در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. از همین رو تصمیم گرفتیم که این سوگواره نیز در فضای مجازی برگزار شود تا تلاشی برای تقویت روحیه ایثار و شهادت در جامعه‌مان داشته باشیم.

فتحی در تشریح محورهای مختلف این سوگواره توضیح داد: این سوگواره حسینی محورهای متعددی دارد اما می‌توان گفت که موضوع اصلی سوگواره برپایی عزاداری امام حسین (ع) است. از جمله این محورها می‌توان به معرفی آئین‌ها و مراسم عزاداری در اقوام گوناگون ایرانی با تکیه بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد ملی کرونا، روضه‌های خانگی با جمعیت کم‌تر از ۱۰ نفر، عزاداری کودکان، نذورات مردمی متناسب با شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا (شامل: اهدای ماسک، دستکش، اقلام بهداشتی ضدعفونی‌کننده و …) و نذورات مردمی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اشاره کرد. علاقه‌مندان باید با توجه به این محورها تولیدات خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

وی با اشاره به بخش‌های مختلف این سوگواره و مهلت ارسال آثار گفت: سوگواره روایت شیدایی در دو بخش برنامه‌ریزی شده است‌؛ بخش اول مربوط به عکس‌های حرفه‌ای و شهروندی (تعداد آثار حداکثر ۱۰ عکس) است و بخش دوم فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیه‌ای، مستند و پویانمایی است. ارسال آثار از ۳۱ مردادماه همزمان با شروع ماه محرم آغاز شده و تا ۲۰ مهرماه ادامه خواهد داشت.

رئیس فرهنگسرای سرو در خصوص نحوه ارسال آثار تصریح کرد: علاقه‌مندان برای ارسال آثار و شرکت در مسابقه می‌توانند از طریق سایت majazi.farhangsara.ir و ورود به صفحه جشنواره‌ها، اقدام کرده و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۷۹۹۱۵۴ (دبیرخانه) تماس حاصل نمایند. صفحه اینستاگرامی این سوگواره به آدرس: ravayate_sheyda@ اخبار این سوگواره را اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

براساس این گزارش فرمت عکس‌های قابل قبول برای این جشنواره فرمت JPEG با وضوح ۲ مگابایت DPI است. مدت زمان پخش ویدئوکلیپ ارائه شده نیز نباید بیشتر از پنج دقیقه باشد. هرگونه استفاده از آثار منتخب بخش حرفه‌ای عکس با اخذ مجوز از صاحب اثر خواهد بود.

همچنین جوایز همه بخش‌ها از نفر اول تا دهم، ۳۰ درصد تخفیف کلاس‌های عکاسی، کارگردانی، مستندسازی و فیلمنامه‌نویسی فرهنگسرای سرو است.