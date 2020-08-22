به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی صبح شنبه در نشست با رؤسا و کارشناسان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان دشتستان اظهار داشت: یکی از حلقه‌های مفقوده در حل اشتغال کشور آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است.

وی تصریح کرد: مهارت‌آموزی و تقویت آموزش‌های کاربردی و فنی و حرفه‌ای راهکار مهم کاهش بیکاری است و باید این راهبرد موردتوجه قرار گیرد.

فرهنگ‌سازی مهارتی باید جزو دغدغه مردم محسوب شود

رضایی بابیان اینکه فرهنگ‌سازی مهارتی باید جزو دغدغه مردم محسوب شود و مهارت‌آموزی و افزایش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای راهکار مهم کاهش بیکاری در جامعه است، افزود: در دانشگاه‌ها سعی در به دست آوردن مدرک تحصیلی است درحالی‌که مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای نیروی انسانی متخصص تربیت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه معمولاً تحصیل‌کرده‌ها و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دنبال پشت‌میزنشینی هستند و این مسئله خود یک معضل است، اظهار کرد: معمولاً از دانشگاه آدم ماهر و کار بلد بیرون نمی‌آید ولی افرادی که از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای مهارت یاد می‌گیرند، افراد مؤثر و کار بلد هستند و این افراد توان انجام کارهای مهارتی را دارند و توقع مدیریتی ندارند که این خاصیت فنی و حرفه‌ای است.

باید زمینه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را برای اشتغال پایدار تأمین کنیم

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر بخواهیم اشتغال پایدار در شهرستان دشتستان ایجاد شود باید زمینه و امکانات آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را تأمین کنیم تا مهارت‌ها به‌روز باشد.

وی با تأکید بر گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در سطح شهرستان دشتستان، گفت: نهادینه شدن فرهنگ مهارت‌آموزی سبب ایجاد اشتغال پایدار می‌شود.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای برادران دشتستان نیز گفت: سهم آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از بودجه در مقایسه با سایر آموزش‌ها بسیار ناچیز است، درصورتی‌که بخواهیم مسئله اشتغال حل شود باید به موضوع آموزش‌های فنی و حرفه‌ای جدی‌تر پرداخته شود.

لزوم حمایت نمایندگان مجلس از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای

هادی توسلی خواستار حمایت نمایندگان مجلس از آموزش فنی و حرفه‌ای در جهت توسعه اشتغال پایدار شد و اضافه کرد: ایجاد فرصت‌های آموزشی برابر و افزایش دسترسی به آموزش‌های مهارتی برای تمام جامعه هدف، اولویت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در شهرستان دشتستان است.

وی از توانمندسازی بیش از ۴ هزار نفر به صورت سالانه در مراکز آموزش فنی حرفه‌ای شهرستان دشتستان خبر داد و اظهار داشت: توسعه بخشی آموزش‌های مهارتی برای افراد زیر پوشش بهزیستی، کمیته امام خمینی (ره)، زندانیان، افراد ساکن مناطق محروم و روستاها از دیگر اولویت‌های کاری این مرکز در سال جاری است.

آموزش‌های فنی و حرفه‌ای موجب کاهش آسیب اجتماعی می‌شود

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای برادران دشتستان خاطرنشان کرد: دغدغه امروز خانواده‌ها در یک نگاه کلی موضوع اشتغال جوانان است و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای علاوه بر ایجاد اشتغال موجب کاهش آسیب اجتماعی می‌گردد.