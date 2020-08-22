دهه اول محرم در سیستان و بلوچستان کجا هیئت برویم؟

خبرگزاری مهر - گروه استانها: با فرا رسیدن ماه محرم، هیئتهای مذهبی سیستان و بلوچستان با برپا کردن خیمههای عزا در محیطهای سرباز و سیاه پوشان کوچه و خیابان رخت عزا بر تن پایتخت وحدت ایران اسلامی پوشانیدند تا با این کارشان به امام مظلومشان لبیک بگویند.
حالا با گذشت ۲ روز از آغاز محرم، هیئتهای سیستان و بلوچستان سر و شکل گرفتهاند و با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی، شرایط برگزاری مراسم عزاداری را مهیا کردند.
در ادامه در نظر داریم در راستای دسترسی بهتر، سریعتر و همچنین مدیریت زمان مخاطبان نشانی و ساعت برگزاری برخی از مراسم شاخص عزاداری دهه اول محرم را در اختیار مخاطبان قرار دهیم:
آستان مقدس کهف الشهدای محله ابوذر زاهدان
سخنران: حجتالاسلام پودینه
بانوای: مداحان اهل بیت
زمان: از چهارشنبه ۲۹ مرداد به مدت ۱۲ شب از ساعت ۲۰
مکان: زاهدان، بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، آستان مقدس کهف الشهدای محله ابوذر
هیئت دارالمومنین زابل
سخنران: حجتالاسلام فرحزاد
بانوای: کربلایی احمد نصرالهی
از پنج شنبه ۳۰ مرداد به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۰:۳۰
مکان: زابل، خیابان فردوسی، مؤسسه فرهنگی آیت الله سیستانی
مسجد المهدی (عج) زاهدان
سخنران: حجتالاسلام اصغری حسامیه
ذکر مصیبت توسط: کربلایی مهدی مختاری
از پنجشنبه ۳۰ مرداد به مدت ۱۰ شب بعد از نماز مغرب و عشاء
مکان: زاهدان، بلوار معلم، مسجدالمهدی (عج)
هیئت اصحاب الشهدا زاهدان
سخنران: حجتالاسلام موسوی و حجت الاسلام عزیزی
بانوای: کربلایی مجتبی سرگزی پور و کربلایی مصطفی سرگزی پور
از پنج شنبه ۳۰ مرداد به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۱
مکان: زاهدان، بلوار شهیدمیرحسینی، گلزار شهدای زاهدان
هیئت رهروان ولایت زاهدان
سخنران: حجتالاسلام دادگر و حجت الاسلام امینی
بانوای: محمد سلمان اکبری، علی زینلی، علیرضا سرگزی، علیرضا فتحی نژاد، جواد عباسی
از پنجشنبه ۳۰ مرداد به مدت ۱۲ شب
مکان: زاهدان، خیابان شهید بهشتی، بهشتی ۱۹، مسجد الزهراء (حسینیه بمی ها)
هیئت بیت الزینب (س) زاهدان
سخنران: حجتالاسلام نخعی
بانوای: کربلایی حمید دهقان
از پنجشنبه ۳۰ مرداد به مدت ۱۱ شب ساعت ۲۰:۳۰
مکان: زاهدان، خیابان شریعتی شمالی، جنب مسجد قدس، مجموعه سرباز
هیئت جوانان علمدار علیه السلام سیستان
با نوای گرم مداحان اهلبیت (ع)
از پنج شنبه ۳۰ مرداد به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه
مکان: زابل، خیابان شهید باقری، نبش باقری ۱۴
هیئت محبین اهل بیت زاهدان
سخنران: حجتالاسلام بابایی
با نوای گرم مداحان اهلبیت (ع)
از پنج شنبه ۳۰ مرداد به مدت ۱۱ شب همزمان با نماز مغرب و عشاء
مکان: زاهدان، خیابان سیستان ۱۴، کوچه شهید علی نصیریان، مسجد حضرت فاطمه معصومه (س)
هیئت بیت الرقیه (س) زاهدان
سخنران: حجتالاسلام خیور
بانوای حاج رضا ناروئی، حاج مهدی مختاری و حاج مهدی اربابی
از پنج شنبه ۳۰ مرداد به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۱:۳۰
مکان: زاهدان، خیابان بهشتی، جنب فروشگاه اتکا
هئیت حسینیه بیرجندیهای مقیم زاهدان
سخنران: حجتالاسلام ایمانی خواه و حجت الاسلام باهری
مداح: حاج علی اصغری، حاج سید علی اصغر موسوی و کربلاییعلی زینلی
زمان: از پنج شنبه ۳۰ مرداد به مدت ۱۲ شب از ساعت ۲۱
مکان: زاهدان، تقاطع خیابان طالقانی و خیابان مصطفی خمینی
هئیت غریب سامراء زاهدان
سخنران: حجتالاسلام بامری
مداح: کربلایی جواد جهانتیغ و کربلایی امیر عباس ایرانی
زمان: از پنجشنبه ۳۰ مرداد به مدت ۱۱ شب از ساعت ۱۹:۴۵
مکان: زاهدان، خیابان مولوی ۳۱، حسینیه امام علی النقی (ع)
هئیت مهدیه ایرانشهر
سخنران: حجت الاسلام فولادی
بانوای: حاج مهدی سوری
زمان: از پنجشنبه ۳۰ مرداد به مدت ۱۰ شب از ساعت ۲۰:۳۰
مکان: ایرانشهر، مهدیه ایرانشهر
هئیت مهدیه قمرالزاهر (عج) زاهدان
سخنران: حجت الاسلام اسدی
بانوای: کربلایی سجاد زینلی
زمان: از پنجشنبه ۳۰ مرداد به مدت ۱۰ شب از ساعت ۱۹:۴۵
مکان: زاهدان، خیابان مولوی ۶ نبش کوچه حیدریان
هیئت بیت العباس (ع) زاهدان
سخنران: حجتالاسلام ثبوتی و حجت الاسلام زحمتکش
بانوای: کربلایی محمد سلمان اکبری و کربلایی محمد رضا فراهی
از پنجشنبه ۳۰ مرداد به مدت ۱۰ شب ساعت ۲۰:۴۵
مکان: زاهدان، بلوار بزرگمهر، حد فاصل بلوار دانشجو و جمهوری، حسینیه شهدای دانشجو
هیئت مسجد بعثت زاهدان
سخنران: حجتالاسلام دهمرده و حجت الاسلام کریمی عارف
بانوای کربلایی علی طاهری
زمان: از پنجشنبه ۳۰ مرداد به مدت ۱۱ شب
مکان: خیابان جام جم، مجتمع جام جم، مسجد بعثت زاهدان
هیئت انصار الشهدا زاهدان
سخنران: حجتالاسلام نخعی
بانوای کربلایی امین خاک سفیدی و مداحان اهلبیت (ع)
زمان: از پنجشنبه ۳۰ مرداد به مدت ۱۱ شب به همراه اقامه نماز مغرب و عشاء
مکان: زاهدان، بلوار پرستار، مجتمع شهید محمد زاده، مسجد و مرکز فرهنگی قائم آل محمد (عج)
مهدیه شهدای گمنام زاهدان
سخنران: حجت الاسلام محمد امین دادگر
بانوای ذاکرین اهلبیت (ع)
زمان: از پنج شنبه ۳۰ مرداد به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۰
مکان: زاهدان، بلوار خرمشهر، آستان مقدس شهدای گمنام
هیئت عاشوراییان سیستان
سخنران: حجتالاسلام کده ای
بانوای کربلایی حمید اکبری، کربلایی یاسر قدس و کربلایی هادی راشکی
زمان: از پنج شنبه ۳۰ مرداد به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۰:۳۰
مکان: زابل، خیابان بعثت، گلزار شهدا
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