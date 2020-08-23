  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲ شهریور ۱۳۹۹، ۸:۱۱

حناچی خبر داد؛

افتتاح بسیاری از پروژه های محله ای تا پایان سال

افتتاح بسیاری از پروژه های محله ای تا پایان سال

شهردار تهران با بیان اینکه پروژه میدانگاه امیر کبیر از علائم تغییر رویکرد در شهر است، گفت: تا پایان سال تعداد زیادی از پروژه های کوچک مقیاس محله ای افتتاح خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی، در مراسم افتتاح میدانگاه امیرکبیر، افزود: این پروژه یکی از علائم تغییر رویکرد در شهر است و شامل توجه به پروژه های محلی شهرداری تهران است.

وی ادامه داد: تا آخر امسال تعداد زیادی از پروژه های محله محور افتتاح خواهد شد.

حناچی افزود: این گونه پروژه ها مقیاس کوچکتر و تعداد بیشتری  و تأثیرگذاری مشخص تری دارند.

وی گفت: یکی از قدم های شورا و شهرداری نحوه مدیریت این گونه فضاها و مجموعه ها است.

حناچی در خصوص ارتباط این پروژه به موضوع TOD تشریح کرد: به نظرم محور امیرکبیر آغاز پدیده ای نوین در مدیریت شهری تهران خواهد بود. بویژه که ایستگاه مترو در کنار آن قرار دارد و دسترسی به فضا را تسهیل می‌کند و این زیرساخت زمینه سرمایه گذاری های بعدی یعنی TOD را فراهم می کند.

وی ادامه داد: تا آخر امسال ۱۲ ایستگاه مترو به بهره برداری خواهد رسید و قبل از ایام عزاداری، زنگ افتتاح خط ۱۰ مترو به صدا در خواهد آمد که منطقه ۲۲ را به منطقه ۴ متصل می کند.

کد مطلب 5005586
سمیرا خباز

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها