افتتاح بسیاری از پروژه های محله ای تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی، در مراسم افتتاح میدانگاه امیرکبیر، افزود: این پروژه یکی از علائم تغییر رویکرد در شهر است و شامل توجه به پروژه های محلی شهرداری تهران است.

وی ادامه داد: تا آخر امسال تعداد زیادی از پروژه های محله محور افتتاح خواهد شد.

حناچی افزود: این گونه پروژه ها مقیاس کوچکتر و تعداد بیشتری و تأثیرگذاری مشخص تری دارند.

وی گفت: یکی از قدم های شورا و شهرداری نحوه مدیریت این گونه فضاها و مجموعه ها است.

حناچی در خصوص ارتباط این پروژه به موضوع TOD تشریح کرد: به نظرم محور امیرکبیر آغاز پدیده ای نوین در مدیریت شهری تهران خواهد بود. بویژه که ایستگاه مترو در کنار آن قرار دارد و دسترسی به فضا را تسهیل می‌کند و این زیرساخت زمینه سرمایه گذاری های بعدی یعنی TOD را فراهم می کند.

وی ادامه داد: تا آخر امسال ۱۲ ایستگاه مترو به بهره برداری خواهد رسید و قبل از ایام عزاداری، زنگ افتتاح خط ۱۰ مترو به صدا در خواهد آمد که منطقه ۲۲ را به منطقه ۴ متصل می کند.