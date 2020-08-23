تمام امکانات را برای تامین امنیت بصره بکار گیرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، نخست وزیر عراق که به منظور کسب اطلاع از اوضاع امنیتی بصره به این استان سفر کرده بود در نشستی با فرماندهان امنیتی و نظامی در مقر فرماندهی عملیات بصره گفت: حضور ما در بصره به دلیل یک امر فوق العاده بود. بصره برای ما مهم است و ناکامی در حفظ امنیت آن پذیرفتنی نیست.

وی ادامه داد: باید تمام امکانات را برای تامین امنیت اهالی بصره بکار گیرید.

الکاظمی گفت: سلاح غیرقانونی و مشکلات عشایری پذیرفتنی نیست و باید اقدامی پیشدستانه در این خصوص صورت گیرد، ما نمی‌توانیم با قانون شکنی و جنایت به شکل گذرا برخورد کنیم. ما باید اعتماد شهروندان را به دستگاه‌های امنیتی جلب کنیم. من مستقیماً از سفر آمریکا به اینجا آمدم و فرماندهان امنیتی و روسای دستگاه‌های اطلاعاتی به منظور حمایت از نیروهای امنیتی و بالا بردن روحیه و برقراری امنیت در استان همراه من هستند.

نخست وزیر عراق افزود: باید ناکامی‌ها را جبران کرد و اقدامات تروریستی اخیر شکافی است که نمی‌توان نسبت به آن بی توجه بود. افراد ترسو در نیروهای امنیتی جایی ندارند و برای کسی که بخاطر عراق تلاش می‌کند مجالی برای ترس نیست.

الکاظمی گفت: کسی که خطا می‌کند و کسی که در کارش شکست می‌خورد در جایگاهش باقی نخواهد ماند و طبق قوانین انضباطی مورد بازخواست قرار می‌گیرد. ما نمی‌پذیریم که فرمانده ای در کارش شکست بخورد و حوادث بصره باید درس عبرتی باشد.

نخست وزیر عراق همچنین شناسایی سریع مجرمان را خواستار شد و بر مخالفت با هرگونه دخالت‌های سیاسی در اقدامات امنیتی تاکید کرد.