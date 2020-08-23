سازمان ملل با سعودی ها برای راهزنی دریایی علیه یمن تبانی کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «احمد عبدالله دارس» وزیر نفت یمن اعلام کرد که سازمان ملل با عربستان سعودی در زمینه راهزنی دریایی و مصادره کشتی های حامل مواد سوختی یمن تبانی کرده است.

وی در ادامه افزود: تجاوزات ائتلاف سعودی علیه یمن باعث برجای ماندن میلیاردها دلار خسارت و توقف پروژه های نفتی شده است.

دارس بیان کرد: ائتلاف سعودی فقط به محاصره ملت یمن اکتفا نکرده بلکه کشتی های حامل مواد سوختی و نفتی را نیز در بندر الحدیده مصادره کرده است.

وی اضافه کرد: این راهزنی دریایی عربستان سعودی و مصادره کشتی های حامل مواد نفتی، هزینه های بسیار سنگینی بر دوش یمنی ها می گذارد.

دارس ادامه داد: وزارت نفت یمن قصد دارد علیه ائتلاف متجاوز سعودی اقامه دعوی قضایی کند چرا که تمام این کشتی ها از قبل مجوز سازمان ملل را دریافت کرده اند.

وی افزود: متأسفانه سازمان ملل با ائتلاف سعودی در این خصوص تبانی کرده و شاهد سکوت این سازمان در برابر تجاوزات و راهزنی دریایی سعودی هستیم. اکثر بخش های حیاتی در یمن به دلیل پایان یافتن مواد سوختی نمی تواند به مردم خدمات ارائه دهد.