همکاری بین قوا لازمه کارآمدی نظام و دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله متفکر آزاد شنبه شب در یک گفت و گوی خبری با اشاره به اینکه شرایط کاری مجلس به گونه‌ای شده که آغاز به کار مجلس یازدهم همزمان با سال آخر دولت است، اظهار کرد: مطالبات زیادی از مجلس وجود دارد، دولت هم تاکنون داشته‌های خود را عرضه کرده است و بر این اساس تلاش می‌کنیم فعالیت‌های دولت متوقف نشود.

وی با تاکید بر اینکه ما در مجلس باید مواظب باشیم تا اختلاف و نزاع بین دولت و مجلس رخ نداده و این تنش به جامعه کشیده نشود، افزود: اگر این مجلس زمان خود را به نزاع و تنش با دولت صرف کند، منافع مردم در این میان پایمال می‌شود، در حالی که اولویت رفع مشکل مردم با تحرک بخشی به دولت در سال پایانی خود است تا امورات مردم تعطیل نشده و دچار نزاع سیاسی نشود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، لازمه کارآمدی نظام و دولت را همکاری دولت، مجلس و قوه قضائیه دانست و گفت: مجلس در کنار همکاری برای رفع مشکلات مردم، از ابزارهای نظارتی از قبیل استیضاح، سوال، کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات استفاده می‌کند تا کوتاهی‌ها کاهش یابد و دولت در این سال پایانی کارآمدتر باشد.

وی با بیان اینکه مجلس، این منطق را که نمی‌توانیم نفت بفروشیم و کشور دست بسته باقی مانده، قبول ندارد، اظهار کرد: اتفاقاً کشور این توان را دارد که بتواند این فضای تحریم را به نفع خود عوض کند؛ معتقدیم مبادلات تجاری ما با همسایگان می‌تواند حداقل تا ۴۰ میلیارد دلار عایدی برای کشور داشته باشد چون که ایران و همسایگانش بازار مصرف ۷۰۰ میلیون نفری دارند و این جمعیت فرصت بزرگی برای افزایش صادرات و بی اثر کردن تحریم است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه ۲۵ کشور تحریم شده توسط آمریکا وجود دارد که در صورت تشکیل باشگاه تحریمی‌ها یک بازار بیش از ۲ میلیارد نفری را برای صادرات ایران می‌توانیم باز کنیم، گفت: ۱۸.۵ هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی این کشورهای تحریمی است که معادل کل اتحادیه اروپاست، لذا این یک فرصت بزرگ برای ایران است که حتی اگر فروش نفت را متوقف کنیم، باشگاه تحریمی‌ها می‌تواند به فرصت بزرگ اقتصادی ایران تبدیل شود.

وی با انتقاد از استفاده نکردن از ابزارهای فشار در دسترس علیه کشورهای تحریم کننده ایران، افزود: ایران ۴.۵ میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی از کشورهای همراه با آمریکا در تحریم ایران دارد که می‌تواند از کشورهای همراه با ایران برای این واردات، خرید انجام دهد.

متفکرآزاد همچنین گفت: مجلس یازدهم برای اولین بار به سرعت و در یک ماه کمیسیون‌ها را تشکیل داد و بر خلاف دوره‌های گذشته، فقط یک کمیسیون ما پر نشد و آن کمیسیون حقوقی و قضائی بود، این در حالی است که این مجلس ۱۶ نماینده کم دارد که ۱۱ نفر در دور دوم اضافه می‌شوند، ۲ نماینده هم به دلیل رد اعتبارنامه و مدرک تحصیلی به صحن نیامدند و ۳ نفر هم به دلیل ابتلاء به کرونا متأسفانه فوت کردند.

وی افزود: اینکه مجلس با سرعت خوبی کمیسیون‌ها را تشکیل داد، باید از مجلس دهم هم تشکر کنیم که امتیازبندی را برای انتخاب در کمیسیون‌ها باب کرد و توانستیم به این موضوع مهم سرعت بخشیم تا کارها بر زمین نماند.

متفکر آزاد با اشاره به اینکه برخی از کمیسیون‌ها مانند برنامه و بودجه و سیاست خارجی از قبل شلوغ بودند و متقاضی زیاد داشتند چون که متخصصان این عرصه زیاد و ارتباط مستقیم با مردم دارد، ادامه داد: اما کمیسیون‌های مهم دیگر از جمله کشاورزی و اصل ۹۰ که قبلاً کمتر مورد استقبال بودند، این بار بیش از ظرفیت، متقاضی داشت و با امتیاز بندی اعضای اصلی را انتخاب کردیم.

وی دیگر کمیسیون پرمتقاضی را در این مجلس که در دوره‌های قبل به سختی تکمیل می‌شد، کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان کمیسیون مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: این کمیسیون هشت عضو اصلی دارد و بقیه به عنوان نماینده دیگر کمیسیون‌ها در آن حضور دارند که این بار برای ۸ کرسی این کمیسیون، ۲۴ نفر متقاضی وجود داشت که رویکرد و اهمیت فسادستیزی در این مجلس را نشان می‌دهد.