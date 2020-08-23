  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۱۳

در انتظار دریافت رضایت‌نامه؛

توافق اولیه بازیکن جنجالی لیگ برتر برای پیوستن به پرسپولیس!

باشگاه پرسپولیس مذاکرات مثبتی را برای جذب بازیکن جنجالی شهرخودرو انجام داده تا او به جمع شاگردان یحیی گل محمدی اضافه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که چهارمین قهرمانی متوالی خود را در نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر جشن گرفت قصد دارد برای حضور قدرتمند در ادامه بازی‌های لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا و همچنین فصل آینده مسابقات، لیست بازیکنان خود را با جذب چند بازیکن جدید تقویت کند.

مسئولان باشگاه پرسپولیس پس از دریافت لیست هفت نفره یحیی گل محمدی برای جذب بازیکن اقدام به مذاکره با آنها کردهاند که توافقاتی را نیز با گزینه هایی نظیر دانیال اسماعیلی فر، حامد لک و سعید آقایی داشته اند.

حالا از باشگاه پرسپولیس خبر می رسد مذاکرات سرخپوشان با میلاد سرلک بازیکن شهرخودرو مشهد نیز مثبت بوده و این بازیکن در صورت دریافت رضایت خود به جمع شاگردان یحیی گل محمدی می پیوندد.

سرلک در حالی پای میز مذاکره با مسئولان باشگاه پرسپولیس رفته که جنجال انتقال او در زمستان سال گذشته از نساجی مازندران به شهرخودرو مشهد باعث صدور حکم سنگین کمیته انضباطی علیه او و باشگاه شهرخودرو شد.

همین امر نیز باعث شد فرهاد حمیداوی مالک باشگاه شهرخودرو برای دریافت رضایت از نساجی مازندران دست به جیب شده و مبلغی را برای فرار از محکومیت این باشگاه بپردازد.

سرلک که قرار بود در شهرخودرو زیر نظر گل محمدی فوتبالش را ادامه دهد با انتقال ناگهانی این مربی از مشهد به تهران روبرو شد تا حالا شاید بار دیگر به پرسپولیس آمده و بتواند برای گل محمدی بازی کند.

سرلک در صورت جلب رضایت مسئولان شهرخودرو قرارداد خود را سه شنبه هفته جاری با پرسپولیس امضا می کند تا بلافاصله در تمرینات این تیم برای ادامه بازی های لیگ قهرمانان آسیا که از ۲۴ شهریورماه بطور متمرکز در کشور قطر برگزار می شود شرکت کند.

کد مطلب 5005827
مهدی مرتضویان

    علی IR ۱۲:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
      18 5
      پاسخ
      پرسپولیس قهرمان
    IR ۱۵:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
      4 8
      پاسخ
      یحیی یک سال جواب میده. این تیم برانکووکالدرون بودت نقش دلال بودی حق نداری سرلک بازیکن نیست بیاری مث بازی آخرت بااستقلال اهواز نباشه خیانت به پرسپولیس کردی وکارخدالیگ قهرمانان اصفهان چهاربریک باختی..
      IR ۱۶:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
        10 1
        خواهشمندم قبل از ارسال پیام، یکبار نوشته های خودت رو از اول بخوان ، اگه مشکلی در جمله بندی و نداشتن غلط املایی نداشت ،اونوقت اقدام به ارسال بکن ! وقت برا ارسال نظر کم نیست.
    IR ۲۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
      2 0
      پاسخ
      پرسپولیس و بقیه تیمها دنبال تقویت تیم خودشونن برای بازیهای اسیایی غیر از مربیان و مسئولین استقلال که طبق معمول در خواب زمستانی هستند
    حمید رفیع زاوه IR ۰۶:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
      0 0
      پاسخ
      اگر یک دروازه بان شماره یک داشته باشیم استفاده از لک اشکالی ندارد ولی بعنوان دروازه بان اول انتخاب وی ناصحیح و ریسکیست.
      yasin IR ۱۷:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
        0 1
        قراره رادو دروازبان اول و این لک دروازبان دوم باشه.
    IR ۰۶:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
      0 0
      پاسخ
      به دردنمیخوره آقای یحیی به خاطرخودش که ایشون چشموگوششه والان بایدبیاد باشگاه راهم خراب میکنه بره دسته سه
    IR ۲۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
      0 0
      پاسخ
      این بازیکنانی که نامبرده شد جز اسماعیلی فر هیچکدومشون بدرد نمیخورن اینجا پرسپولیسه نه یه باشگاه عادی

