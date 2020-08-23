توافق اولیه بازیکن جنجالی لیگ برتر برای پیوستن به پرسپولیس!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که چهارمین قهرمانی متوالی خود را در نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر جشن گرفت قصد دارد برای حضور قدرتمند در ادامه بازی‌های لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا و همچنین فصل آینده مسابقات، لیست بازیکنان خود را با جذب چند بازیکن جدید تقویت کند.

مسئولان باشگاه پرسپولیس پس از دریافت لیست هفت نفره یحیی گل محمدی برای جذب بازیکن اقدام به مذاکره با آنها کردهاند که توافقاتی را نیز با گزینه هایی نظیر دانیال اسماعیلی فر، حامد لک و سعید آقایی داشته اند.

حالا از باشگاه پرسپولیس خبر می رسد مذاکرات سرخپوشان با میلاد سرلک بازیکن شهرخودرو مشهد نیز مثبت بوده و این بازیکن در صورت دریافت رضایت خود به جمع شاگردان یحیی گل محمدی می پیوندد.

سرلک در حالی پای میز مذاکره با مسئولان باشگاه پرسپولیس رفته که جنجال انتقال او در زمستان سال گذشته از نساجی مازندران به شهرخودرو مشهد باعث صدور حکم سنگین کمیته انضباطی علیه او و باشگاه شهرخودرو شد.

همین امر نیز باعث شد فرهاد حمیداوی مالک باشگاه شهرخودرو برای دریافت رضایت از نساجی مازندران دست به جیب شده و مبلغی را برای فرار از محکومیت این باشگاه بپردازد.

سرلک که قرار بود در شهرخودرو زیر نظر گل محمدی فوتبالش را ادامه دهد با انتقال ناگهانی این مربی از مشهد به تهران روبرو شد تا حالا شاید بار دیگر به پرسپولیس آمده و بتواند برای گل محمدی بازی کند.

سرلک در صورت جلب رضایت مسئولان شهرخودرو قرارداد خود را سه شنبه هفته جاری با پرسپولیس امضا می کند تا بلافاصله در تمرینات این تیم برای ادامه بازی های لیگ قهرمانان آسیا که از ۲۴ شهریورماه بطور متمرکز در کشور قطر برگزار می شود شرکت کند.