به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در میان ژانرها و دسته‌های مختلف آثار داستانی و ناداستان، حوزه‌ی تکنولوژی ـ اجتماعی از جمله حوزه‌هایی‌ است که در بازار کتاب ایران مهجور مانده است.

از این رو نشر خوب بهترین کتاب‌های جهان در این حوزه را منتشر کرده و سعی دارد خلاء این دسته از آثار را برای خوانندگان فارسی‌زبان پر کند.

از جمله آثار درخشانی که انتشارات خوب به تازگی در این حوزه منتشر کرده کتاب در اهمیت کاری‌ نکردن با عنوان اصلی how to do nothing اثر جنی اودل Jenny Odell است؛ و با ترجمه فاطمه مدیحی منتشر شده است.

این کتاب با جمله‌ی تکان‌دهنده و تامل‌برانگیزی آغاز می‌شود:

«هیچ‌چیز سخت‌تر از هیچ‌کاری نکردن نیست...»

در اهمیت کاری نکردن از نخستین جمله خواننده‌اش را پای مباحثِ چالش‌برانگیزش می‌نشاند...

در ادامه‌ این یادداشت به بررسی کتاب در اهمیت کاری نکردن می‌پردازیم ...

آن‌چه به زندگی معنا می‌بخشد

همانطور که از عنوان کتاب در اهمیت کاری نکردن برمی‌آید، جنی اودل در جست‌وجوی این است تا بگوید گاهی اوقات باید گوشه‌ای بی‌حرکت ایستاد و فقط نگاه کرد و گوش داد.

برخی از ما شاید برای ساده‌سازی و شبکه‌ای‌شدن تجربه‌های زیسته‌مان به نوعی رضایت خودساخته دچاریم. با این‌ حال، از اینکه بیش از حد هیجان‌زده می‌شویم و رشته‌ افکارمان ثبات ندارد، اضطراب داریم. این احساس، دلهره‌زاست، هرچند ممکن است پشت حواس‌پرتی پنهان شود.

به چشم ما هنوز هم آن‌چه به زندگی معنا می‌بخشد، ریشه‌ در اتفاقات، رخدادها و روابط آرامش‌بخش دارد؛

وقت آزادی که می‌خواهد رویکرد مکانیکی به تجربه‌ها را از بین ببرد.

(بخشی از کتاب در اهمیت کاری نکردن)

در اهمیت کاری نکردن: به نقدکشیدن روح سرمایه‌داری

بسیاری از مردم، از جامعه کناره‌گیری می‌کنند، پس من هم از جامعه کناره می‌گیرم تا ببینم چقدر رستگار می‌شوم. اما این رستگاری نیست؛ فکر می‌کنم تنها کاری که قرار است انجام دهید این است که وسط میدان زندگی بمانید.

آگنس مارتین

جنی اودل در کتاب در اهمیت کاری نکردن تصمیم دارد همه‌ آن چه را که روح اصلی سرمایه‌داری‌ است به نقد بکشد. روح اصلی سرمایه‌داری یعنی فعالیت و پیشرفت مداوم. او می‌گوید گاهی اوقات آنقدر سرگرم کار و فعالیت هستیم که نمی‌دانیم برای چه زندگی می‌کنیم. همه‌ ما از این که روزی برسد که به گذشته نگاه کنیم و حسرت بخوریم می‌ترسیم. حسرت این که به آن اندازه‌ای که باید ثمربخش نبوده‌ایم. اما این ثمربخشی به چه معناست و ثمره‌ آن به نفع چه کسی است؟

او می‌گوید گاهی اوقات رفتارهای به‌ظاهر پیش‌رونده و ثمربخش ما، مخرب‌ترین رفتارها هستند. به عنوان مثال استفاده از تکنولوژی‌ در زمینه‌های مختلف می‌تواند آسیب‌های محیط زیستی و انسانی بسیاری را منجر شود.

سرمایه‌داری با تبلیغ گسترده‌ی مقوله‌ی پیشرفت در شکل‌های گوناگون ما را به تسخیر خود درآورده غافل از آن که پیشرفت واقعی منوط به فعالیت‌ نکردن مطابق خواست سرمایه‌داری است.

در نکوهش تکنولوژی

به خدا اگه سه ماه دیگه مجبور بشم صبح تا شب برای مشتری اسموتی درست کنم، دیوونه می‌شم... بلند می‌شم می‌رم سرکار چون امنیت اقتصادی ندارم. از این شغل بی‌فایده‌ به‌ درد نخور بی‌رونق استعفا نمی‌دم بلکه بتونم برم دنبال رویاهام. (بخشی از کتاب در اهمیت کاری نکردن)

جنی اودل نویسنده‌ کتاب در اهمیت کاری نکردن، خود هنرمندی‌ است که هنرش را با تکنولوژی پیوند داده است. او می‌گوید بعد از انتخابات سال ۲۰۱۷ و انتخاب ترامپ تقریباً هیچ هنرمندی توانایی آن را نداشت که اثری خلق کند، چرا که همه در شوک انتخاب ترامپ بودند. او در همان سال در کنفرانسی در سانفرانسیسکو زادگاهش تصمیم می‌گیرد ایده‌ کاری انجام ندادن را مطرح کند و برخلاف رویه‌ای که خود در پیش گرفته بگوید که تکنولوژی احتمالا ما را به نابودی خواهد کشاند.

جنی اودل از دانشگاه برکلی در رشته‌ ادبیات انگلیسی لیسانس دریافت کرد و مدرک فوق لیسانس خود را از موسسه هنرهای سانفرانسیسکو در رشته‌ طراحی، دریافت کرد. کارهای تصویری اودل در سطح اینترنت بسیار مطرح است، به‌ گونه‎ای که شرکت گوگل از تصویربرداری‎های او در برنامه‎های Google Earth و Google Maps استفاده کرده است. در اهمیت کاری نکردن اولین کتاب جنی اودل است.

رستگاری در هیچ‌کاری‌نکردن است

نشریه‌ واشنگتن پست در ستایش در اهمیت کاری نکردن اثر جنی اودل نوشته است:

«هیچ کاری‌ نکردن زندگی شما را نجات می‌دهد. چه تعبیری! آن هم در عصر بازدهی و ثمربخشی. ایده‌ اصلی کاری انجام ندادن، به فکر فرو بردن کسانی‌ است که کار بیش‌ از حد و زندگی محترمانه را ارزش می‌دانند، کسانی که ملزم‌اند دنبال‌کننده‌ چیزی باشند که اجتماع و دیگران آن را موفقیت می‌نامند.

در این کتاب جنی اودل در تلاش است تا هر چه بیشتر ما را از شبکه‌های اجتماعی دور کند تا خیلی شخصی‌تر و همدلانه‌تر با جهان واقعی در ارتباط باشیم.»

نگاهی نو به جهان واقعی

به طور کلی می‌توان گفت کتاب در اهمیت کاری نکردن، آگاهی اجتماعیِ هنرمند و نویسنده‌ای است که توجه دقیقی به گوناگونی‌های جهان دارد؛ تفاوت‌هایی که با اعتیاد به محصولات تکنولوژیکی ناسازگاری دارد. به عبارت دیگر در اهمیت کاری نکردن اثر جنی اودل تلاشی‌ است برای تغییر نگرش ما به دنیای فناوری و وسایل دیجیتالی و درعوض، توجه بیشتر به دنیای واقعی.

