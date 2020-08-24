افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۵۰ پروژه عمرانی در شهرستان جم

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح و آغاز پروژه‌های عمرانی شهرستان جم که به صورت ارتباط ویدئویی انجام شد، اظهار داشت: با وجود تحریم‌های شدیدی که علیه کشور ما بوده طرح‌های خوبی در نقاط مختلف استان در دست اجراست.

عبدالکریم گراوند خاطرنشان کرد: در هفته دولت امسال بیش از دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پروژه در استان بوشهر افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود که هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه افتتاح و ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه نیز عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

وی بیان کرد: دولت تدبیر و امید تلاش گسترده‌ای را برای توسعه نقاط مختلف استان بوشهر داشته است که برخی از طرح‌ها و پروژه در هفته دولت افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.

استاندار بوشهر توسعه زیرساخت‌های شهرستان جم را مورد تاکید قرار داد و افزود: در این راستا با تخصیص اعتبارات مناسب، طرح‌ها و پروژه‌های خوبی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین افتتاح پروژه‌های هفته دولت شهرستان جم که به صورت ارتباط زنده از فرمانداری عسلویه با حضور استاندار بوشهر برگزار شد، ۵۰ پروژه عمرانی افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

از این میزان ۴۳ پروژه با ۸۰ میلیارد تومان اعتبار افتتاح و ۷ پروژه با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان عملیات اجرایی آن آغاز شد.

عمده پروژه‌ها افتتاحی شامل کارخانه آسفالت با اشتغال مستقیم ۱۵ نفر و غیرمستقیم ۳۵ نفر با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان، سوله امدادی هلال احمر به مساحت دو هزار متر مربع و اعتبار ۱.۳۵۰ میلیارد تومان، مخزن دو هزار متر مکعبی شهر ریز و روستاهای تابعه، تولیدی ماسک با ظرفیت روزانه ۵۰ هزار ماسک استاندارد و اعتبار دو میلیارد تومان، تحویل ۲۱ واحد مسکن مددجویی به اعتبار ۱.۱ میلیارد تومان است.

همچنین عملیات اجرایی مجتمع گلخانه‌ای به مساحت ۱۰ هکتار با اعتبار ۴۴ میلیارد تومان و مجتمع اداری آموزشی هلال احمر به مساحت ۸۲۰ متر مربع، و اعتبار سه میلیارد، آغاز می‌شود.