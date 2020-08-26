۵۲ طرح در شهرستان دهلران افتتاح و کلنگ زنی شد

مجید عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای افتتاح و کلنگ زنی این طرح‌ها ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار می‌شود.

وی افزود: خوشبختانه با سرمایه‌گذاری‌هایی که دولت در پروژه‌های نفت و گاز، آب و خاک و کشاورزی انجام داده سبب توسعه شهرستان شده است

فرماندار دهلران با اشاره به تأمین اعتبارات پتروشیمی دهلران از محل صندوق توسعه ملی و ادامه پروژه بر اساس طرح اولیه، یادآور شد: ان‌جی‌ال دهلران نیز با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی و پروژه نفتی دانان نیز با پیشرفت خوبی در حال اجراست.

عسگری با گرامیداشت ایام محرم و یاد و خاطره شهیدان رجایی و با هنر و شهدای دولت و تبریک هفته دولت، ابراز امیدواری کرد: همه در راه شهدا ثابت قدم باشیم و برای اهداف نظام به عنوان سربازانی خادم تلاش و عمل کنیم.

وی گفت: با توجه به اقدامات خوب دولت در شهرستان، همه مسئولان ادارات باید خدمات نظام و دولت در راستای توسعه شهرستان از طریق رسانه‌ها برای مردم بیان کنند.