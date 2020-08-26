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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۵۲

همایش «کمک مؤمنانه» فدراسیون همگانی برگزار شد

همایش «کمک مؤمنانه» فدراسیون همگانی برگزار شد

در راستای همایش‌های کمک‌های مؤمنانه، امروز فدراسیون همگانی به این کمپین پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از همایش «کمک مؤمنانه» در فدراسیون کشتی، امروز فدراسیون‌ ورزش‌های همگانی برای حمایت از نیازمندان و آسیب‌دیدگان کرونا با شعار «ایران همدل؛ ایران فعال» به این همایش پیوست و کمک‌های مؤمنانه خود را اهدا کرد.

در این مراسم افشین ملایی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی، عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش‌های همگانی، بهداد سلیمی قهرمان جهان و المپیک وزنه‌برداری، رضا شجیع نایب رئیس فدراسیون و محسنی رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران به همراه جلیلی رئیس تربیت‌بدنی ورزش بسیج حضور داشتند.

کد مطلب 5008838
ساناز سلیمان آبادی

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