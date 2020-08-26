همایش «کمک مؤمنانه» فدراسیون همگانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از همایش «کمک مؤمنانه» در فدراسیون کشتی، امروز فدراسیون ورزشهای همگانی برای حمایت از نیازمندان و آسیبدیدگان کرونا با شعار «ایران همدل؛ ایران فعال» به این همایش پیوست و کمکهای مؤمنانه خود را اهدا کرد.
در این مراسم افشین ملایی رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی، عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزشهای همگانی، بهداد سلیمی قهرمان جهان و المپیک وزنهبرداری، رضا شجیع نایب رئیس فدراسیون و محسنی رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران به همراه جلیلی رئیس تربیتبدنی ورزش بسیج حضور داشتند.
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