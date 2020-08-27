نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۰ درصد مردم به مسافرت رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور در خصوص وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور در آستانه ۳ روز تعطیلات پیش رو گفت: علیرغم تأکید مسؤولان برای پرهیز از سفرهای غیرضروری از روز سه شنبه شاهد افزایش سفر بوده‌ایم.

وی به رصد دوربین‌های سطح جاده‌های کشور اشاره کرد و گفت: در محورهای شمالی کشور نظیر چالوس، هراز و فیروزکوه شاهد ترافیک‌های پرحجم هستیم.

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: در واقع نسبت به سال گذشته در ۵ شهریور که کرونا در کشور نبوده است بیش از ۸۰ درصد مردم سفر کرده‌اند و کمتر از ۶ درصد کاهش سفرها را شاهدیم.

سردار هادیانفر افزود: در همین لحظه در محور تهران به چالوس در ۶ نقطه ترافیک به صورت سنگین در جریان است و در محور هراز و فیروزکوه هم شاهد ترافیک هستیم.