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۱۳ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۳۱

بنابر اعلام توئیتر؛

نخست‌وزیر هند هدف حمله هکری قرار گرفت

نخست‌وزیر هند هدف حمله هکری قرار گرفت

حساب کاربری رسمی نخست‌وزیر هند با بیش از ۲.۵ دنبال‌کننده هدف حمله هکری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، رسانه اجتماعی توئیتر از هک شدن حساب کاربری رسمی «نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند خبر داد.

ظاهراً هکرها با ورود به حساب کاربری مودی، پیام‌هایی را در رابطه با تقاضای اهدای ارز دیجیتال به یک موسسه خیریه، منتشر کرده‌اند.

طی ماه‌های اخیر، این دومین بار است که حساب یکی از شخصیت‌های سیاسی جهان هدف حمله هکری قرار می‌گیرد.

پیشتر در ماه جولای، جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نیز با مشکلی مشابه مواجه شد.

حساب رسمی نخست‌وزیر هند ۲.۵ میلیون دنبال‌کننده دارد حال آنکه حساب شخصی وی با بیش از ۶۱ میلیون دنبال کننده، از حمله هکرها مصون مانده است.

کد مطلب 5014646
مریم خرمایی

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