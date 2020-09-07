سلامت روان دانشجویان در دوران کرونا ارزیابی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران با پیدایش و شیوع ویروس کرونا در جهان و تأثیرات گسترده آن بر زندگی مردم ایران و جهان، فرم پرسشنامه ای با همین موضوع ویژه تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه کرده است.

مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران قصد دارد با این فرم تأثیرات احتمالی این شرایط را بر دانشجویان ارزیابی کند و پس از ارزیابی به دانشجویان داوطلب در صورت تمایل، خدمات مشاوره ای و درمانی حضوری و آنلاین ارائه کند.

براین اساس، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران می توانند با تکمیل پرسشنامه و ارسال آن به صورت آنلاین در این طرح مشارکت کنند.