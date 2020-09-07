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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۴۰

در دانشگاه علوم پزشکی تهران؛

سلامت روان دانشجویان در دوران کرونا ارزیابی می شود

سلامت روان دانشجویان در دوران کرونا ارزیابی می شود

مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان، طرح سنجش سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران را در پی شیوع ویروس کرونا برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران با پیدایش و شیوع ویروس کرونا در جهان و تأثیرات گسترده آن بر زندگی مردم ایران و جهان، فرم پرسشنامه ای با همین موضوع ویژه تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه کرده است. 

مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران قصد دارد با این فرم تأثیرات احتمالی این شرایط را بر دانشجویان ارزیابی کند و پس از ارزیابی به دانشجویان داوطلب در صورت تمایل، خدمات مشاوره ای و درمانی حضوری و آنلاین ارائه کند.

براین اساس، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران می توانند با تکمیل پرسشنامه و ارسال آن به صورت آنلاین در این طرح مشارکت کنند.

کد مطلب 5017201

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