غفوری: هزینه مقاومت از هزینه سازش کمتر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود غفوری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تاکستان با اشاره به تشدید فشارهای اقتصادی و تحریمی آمریکا اظهار کرد: تحرکات اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا را باید در چارچوب تلاش دولت این کشور برای عبور از مشکلات ناشی از تقابل با ایران ارزیابی کرد.

وی با اشاره به انتخابات پیش‌روی آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: فشارهای جدید با هدف ایجاد دستاورد سیاسی برای مقامات این کشورها صورت می‌گیرد و مسئولان ایران نباید با عقب‌نشینی، فرصت خروج از این وضعیت را در اختیار طرف مقابل قرار دهند.

امام‌جمعه تاکستان با تأکید بر اینکه کوتاه آمدن در برابر فشارها می‌تواند به طرح مطالبات سنگین‌تر از سوی دشمن منجر شود، گفت: سخن رهبر شهید مبنی بر اینکه هزینه مقاومت از هزینه سازش کمتر است، باید مورد توجه قرار گیرد.

غفوری: ایران در برابر تهدیدها ریشه‌دار ایستاده است

وی با اشاره به فرهنگ دینی و جایگاه اهل‌بیت(ع) در جامعه ایران بیان کرد: باورهای اعتقادی و فرهنگ عاشورا از عوامل تقویت روحیه مقاومت در برابر تهدیدهاست و ملت ایران در طول دهه‌های گذشته، با وجود تحریم‌ها و مشکلات، از مواضع خود عقب‌نشینی نکرده است.

امام‌جمعه تاکستان با استناد به آیات قرآن کریم درباره پرهیز از سستی در برابر دشمن گفت: ملت ایران با تکیه بر باورهای دینی و سابقه تاریخی خود، در برابر فشارها ایستادگی کرده و نباید اجازه دهد تهدیدها و جنگ روانی بر اراده عمومی اثر بگذارد.

غفوری همچنین با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در منطقه، این کشور را متهم کرد که به دنبال تأمین منافع و گسترش سلطه خود است.

وی با اشاره به تغییرات نظم منطقه‌ای و بین‌المللی افزود: تحولات اخیر نشان داده است که محاسبات آمریکا درباره ایران با واقعیت‌های میدان همخوانی نداشته و این کشور در دستیابی به اهداف خود با دشواری مواجه شده است.

تجمعات مردمی از نگاه امام‌جمعه تاکستان، سنگر نخست جبهه است

غفوری در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حضور مردم در تجمعات شبانه گفت: این اجتماعات از اهمیت بالایی برخوردار است و دشمن نیز حضور و میزان مشارکت مردم را رصد می‌کند.

وی افزود: هرچه حضور مردم در این تجمعات پرشکوه‌تر باشد، پیام روشن‌تری از انسجام و حمایت اجتماعی به طرف مقابل منتقل می‌شود.

امام‌جمعه تاکستان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و هوشیاری در برابر جنگ روانی، از مردم خواست اخبار و روایت‌های رسانه‌های خارجی را با دقت دنبال کنند و اجازه ندهند تبلیغات ناامیدکننده بر ارزیابی آنان از شرایط کشور اثر بگذارد.

غفوری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به درگذشت فاطمه رحمانی، معلمی که به گفته وی پس از سال‌ها خدمت در عرصه تعلیم و تربیت از دنیا رفت، از اقدام خانواده او در اهدای اعضای بدن این بانوی معلم قدردانی کرد.