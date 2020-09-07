به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، با حمایت مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، پاویون ملی ایران در هفته فناوری‌های برتر ۲۰۲۰ روسیه ۱۲ تا ۱۶ آبان‌ماه سال جاری برپا می‌شود. شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور هم تا پایان شهریورماه سال جاری فرصت دارند برای ثبت‌نام در این پاویون اقدام کنند.

امسال نمایشگاه سویاز ۲۰۲۰ با موضوعات شهر هوشمند، اینترنت اشیا، تجهیزات مخابرات و خدمات و سرویس ۵G، شبکه‌های انتقال دیتا، زیرساخت‌های مخابراتی و شبکه‌ای، ارتباطات ماهواره‌ای، ارتباطات رادیویی، ارتباطات همراه و کابل و تجهیزات مخابراتی میزبان علاقه‌مندان است.

همچنین شرکتهای دانش بنیان علاقمند به مباحث مراکز پردازش داتا-پردازش، نرم‌افزار و خدمات، سامانه‌های تغذیه الکتریکی، نرم‌افزارهای روسی، فناوری‌های آی‌پی، رادیو و تلویزیون، هوش مصنوعی و غیره هم می‌توانند در این نمایشگاه حضور یابند.

نمایشگاه «ناوی‌تک» هم در موضوعات مختلفی مانند سیستم‌های مانیتورینگ حمل‌ونقل، به‌کارگیری و اتصال خدمات ناوبری به وسایل نقلیه، اینترنت اشیا، در بخش حمل‌ونقل، امنیت سایبری در حمل‌ونقل، سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی هوشمند و خدمات آن، سامانه‌های اطلاعات حمل‌ونقل هوشمند و غیره هم برگزار می‌شود.