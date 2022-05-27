به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد قطبی با بیان اینکه حکمرانی یک موضوع جدی است که متأسفانه در کشور کمتر به آن پرداخته شده است تصریح کرد: ما بصورت موردی بحث‌های فقه سیاسی، اندیشه سیاسی و نظام سیاسی را در کشور داریم و اندیشمندان مختلفی هم در این زمینه کار می‌کنند اما اینکه با زاویه دید حکمرانی، آن هم با منظومه تفکر شیعی و ولایت فقیه و با نگاه اسلامی به حکمرانی بپردازیم، کمتر مورد توجه واقع شده است.

وی افزود: در تمهید نهم کتاب مفاتیح الحیات، یک بحثی را حضرت آیت الله جوادی آملی دارند که نظرشان این است که دو نوع اجتهاد داریم که یک نوع اجتهاد نوع اول بوده و همان کار مصطلح است که مراجع معظم تقلید انجام می‌دهند و در واقع اثبات و استنباط حکم فقهی است که دارد انجام می‌شود.

مدیر عامل خانه خلاق و نوآوری اشراق اضافه کرد ایشان همچنین معتقدند که وقتی حکم خداوند اثبات شد و احکام فقهی را استنباط کردیم، نحوه اجرای آن در جامعه یعنی مدیریت اجرای احکام الهی در جامعه هم نیازمند اجتهاد است که آنرا را اجتهاد نوع دوم نامیده اند.

وی با بیان اینکه به نظرم حکمرانی، به عبارتی مدیریت کلان تحقق و استمرار آرمان‌ها و احکام الهی در جامعه است و لوازمی دارد که لوازم هم باید متناسب با اقتضای زمان باشد اظهارداشت: در درس حکمرانی خلاق و دانش بنیان بیشتر با این زاویه می‌خواهیم جلو برویم که بحث‌های خلاقیت و دانش بنیان که امسال بیش از پیش با توجه به عنوان سالی که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تعیین فرموده اند، مد نظر است، چه نقشی در حکمرانی دارند.

حجت الاسلام قطبی خاطرنشان کرد: در این درسگفتار موضوعات مختلفی داریم که در چند جلسه اول وارد هوش مصنوعی شده ایم که البته هوش مصنوعی هم از تأکیدات مقام معظم رهبری است که باید جزو ده کشور اول دنیا باشیم.

وی گفت: هوش مصنوعی واقعاً یکی از فناوری‌های نوینی است که بطور جدی در حکمرانی می‌تواند به ما کمک کند و بخش عمده‌ای از کار سیستمی، شبکه‌های ارتباطی، تصمیم گیری و تصمیم سازی و اجرای دستورات توسط هوش مصنوعی می‌تواند در حکمرانی انجام شود.

مدیر عامل خانه خلاق و نوآوری اشراق خاطرنشان کرد: در بخش اول این درسگفتار که احتمالاً بین ۴ تا ۵ جلسه را شامل شود، به هوش مصنوعی و حکمرانی خلاق و دانش بنیان پرداخته می‌شود و در ادامه به بررسی نقش صنایع خلاق، نقش شرکت‌های دانش بنیان، نقش اینترنت اشیا، اقتصاد و … در حکمرانی خواهیم پرداخت.

وی با بیان اینکه امیدداریم در یکسال بتوانیم این مباحث را پیش ببریم خاطرنشان کرد: درسگفتار حکمرانی خلاق و دانش بنیان، یکشنبه‌ها ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد و مخاطبین از سراسر کشور می‌توانند از طریق مدرسه فناوری فانوس به نشانی www.app.fanoosts.ir در این درسگفتارها شرکت کنند.