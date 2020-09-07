تسهیلات ویژه مشمولان کنکور سراسری سال ۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقی مهری اظهار کرد: برابر اطلاع رسانی‌های قبلی، کلیه مشمولان (دانش آموزان، دانشجویان و طلاب) فارغ التحصیل ماه‌های خرداد، تیر و شهریور سال ۹۸ که منتظر اعلام نتایج کنکور هستند، می‌توانند برابر ضوابط مربوط به تبصره ۱ ماده ۲ آئین نامه اجرایی معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی از تسهیلات ارائه شده توسط سازمان وظیفه عمومی استفاده کنند.

وی ادامه داد: کلیه مشمولان فوق تا پایان شهریور ماه مهلت دارند تا نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند و در صورت عدم معرفی، مشمول غایب محسوب می‌شوند.

سردار مهری افزود: مشمولان دیپلم فارغ التحصیل خرداد، تیر و شهریور ماه ۹۸ که برگ آماده به خدمت برای ماه‌های مهر و آبان ماه دریافت کرده‌اند، می‌توانند با کارت شرکت در آزمون سراسری دانشگاه‌ها، درخواست تمدید خود را در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس +۱۰ ثبت تا تاریخ اعزام به خدمتشان به آذرماه تمدید شود.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا بیان داشت: مشمولان فارغ التحصیل دانشگاهی شرکت کننده در آزمون مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ مهر و آبان ماه هستند، می‌توانند با به همراه داشتن برگ مجاز به انتخاب رشته به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه تا تاریخ اعزام به خدمتشان به آذرماه تمدید شود.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir ، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ و یا کانال سازمان در پیام رسان سروش به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.