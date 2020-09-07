  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۵۵

سردار مهری تشریح کرد

تسهیلات ویژه مشمولان کنکور سراسری سال ۹۹

تسهیلات ویژه مشمولان کنکور سراسری سال ۹۹

 رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: مشمولان فارغ التحصیل سال ۹۸ که در آزمون‌های سراسری دانشگاه‌ها شرکت کرده اند، می‌توانند برابر ضوابط از تسهیلات قانونی تمدید بهره مند شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقی مهری اظهار کرد: برابر اطلاع رسانی‌های قبلی، کلیه مشمولان (دانش آموزان، دانشجویان و طلاب) فارغ التحصیل ماه‌های خرداد، تیر و شهریور سال ۹۸ که منتظر اعلام نتایج کنکور هستند، می‌توانند برابر ضوابط مربوط به تبصره ۱ ماده ۲ آئین نامه اجرایی معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی از تسهیلات ارائه شده توسط سازمان وظیفه عمومی استفاده کنند.

وی ادامه داد: کلیه مشمولان فوق تا پایان شهریور ماه مهلت دارند تا نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند و در صورت عدم معرفی، مشمول غایب محسوب می‌شوند.

سردار مهری افزود: مشمولان دیپلم فارغ التحصیل خرداد، تیر و شهریور ماه ۹۸ که برگ آماده به خدمت برای ماه‌های مهر و آبان ماه دریافت کرده‌اند، می‌توانند با کارت شرکت در آزمون سراسری دانشگاه‌ها، درخواست تمدید خود را در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس +۱۰ ثبت تا تاریخ اعزام به خدمتشان به آذرماه تمدید شود.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا بیان داشت: مشمولان فارغ التحصیل دانشگاهی شرکت کننده در آزمون مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ مهر و آبان ماه هستند، می‌توانند با به همراه داشتن برگ مجاز به انتخاب رشته به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه تا تاریخ اعزام به خدمتشان به آذرماه تمدید شود.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir ، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ و یا کانال سازمان در پیام رسان سروش به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

کد مطلب 5017624

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • کنکوری IR ۱۵:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      0 1
      پاسخ
      سلام خسته نباشین ببخشی من برگه اعزام بدون غیبت 3 مهر رو دارم و فارغ التحصیل 97 هستم و توی کنکور 99 شرکت کردم این قانون شامل منم میشه ؟
    • عباسی IR ۱۹:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام لطفا به جناب سردار تقی مهری بفرمایید که مشمولان کنکوری که برای 3 مهر برگه اعزام گرفته بودند، نمی تونند برگه اعزامشونو تمدید کنند. دفاتر +10 میگن سایت بسته است و نمیشه تمدید کرد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها