افزایش ۵۴۵تنی تولید گوشت قرمز در قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی صبح دوشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: مهمترین هدف کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بررسی دقیق درخواست‌های تولیدکنندگان، رفع مشکلات آنان در اسرع وقت و همکاری و هماهنگی تمامی ارگان‌ها برای حمایت از اشتغال و تولید داخلی است.

وی افزود: از این رو و با توجه به شعار سال، رفع مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه کشاورزی، صنعت، صنایع دستی و … با تمام توان در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار قرچک بیان کرد: در همین راستا یک واحد دامداری در فاز نخست فعالیت خود را با ۲ هزار رأس گوساله آغاز کرده که در گذشته غیرفعال بود و همین دامداری سالانه ۵۰۰ تن گوشت قرمز به ظرفیت تولید شهرستان اضافه خواهد کرد و مقرر شده با حمایت‌های لازم توسعه پیدا کند.

رئیس شورای کشاورزی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان قرچک افزود: همچنین ۷ واحد دامداری دیگر با دارا بودن ۳۴۵۰ رأس دام راه اندازی شده که در مجموع با احتساب ۸ دامداری، ۵۴۵ تن تولید گوشت قرمز به ظرفیت قبل شهرستان اضافه خواهد شد.

خطیبی گفت: این واحدهای دامداری برای ۴۵ نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند.