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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۳:۵۲

فرماندار قرچک خبر داد؛

افزایش ۵۴۵تنی تولید گوشت قرمز در قرچک

افزایش ۵۴۵تنی تولید گوشت قرمز در قرچک

قرچک- فرماندار قرچک اظهار داشت: با راه اندازی ۸ واحد دامپروری در سال جهش تولید، تولید ۵۴۵ تن گوشت قرمز به ظرفیت سالانه محصولات دامپروری این شهرستان افزوده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی صبح دوشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: مهمترین هدف کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بررسی دقیق درخواست‌های تولیدکنندگان، رفع مشکلات آنان در اسرع وقت و همکاری و هماهنگی تمامی ارگان‌ها برای حمایت از اشتغال و تولید داخلی است.

وی افزود: از این رو و با توجه به شعار سال، رفع مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه کشاورزی، صنعت، صنایع دستی و … با تمام توان در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار قرچک بیان کرد: در همین راستا یک واحد دامداری در فاز نخست فعالیت خود را با ۲ هزار رأس گوساله آغاز کرده که در گذشته غیرفعال بود و همین دامداری سالانه ۵۰۰ تن گوشت قرمز به ظرفیت تولید شهرستان اضافه خواهد کرد و مقرر شده با حمایت‌های لازم توسعه پیدا کند.

رئیس شورای کشاورزی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان قرچک افزود: همچنین ۷ واحد دامداری دیگر با دارا بودن ۳۴۵۰ رأس دام راه اندازی شده که در مجموع با احتساب ۸ دامداری، ۵۴۵ تن تولید گوشت قرمز به ظرفیت قبل شهرستان اضافه خواهد شد.

خطیبی گفت: این واحدهای دامداری برای ۴۵ نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند.

کد مطلب 5017640

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