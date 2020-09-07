پیشرفت ۲۱ درصدی عملیات احداث مترو اسلامشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، بازدید از روند پیشرفت پروژه مترو اسلامشهر با حضور علی امام مدیرعامل شرکت مترو تهران، حسین طلا شهردار اسلامشهر و جمعی از مدیران و کارشناسان مترو تهران و اسلامشهر انجام شد.

مترو اسلامشهر با وجود طراحی‌هایی که شرکت مترو تهران در گذشته برای آن انجام داده است، از سال ۹۷ از دستور کار مترو تهران به عنوان مجری خارج و توسط شهرداری اسلامشهر اجرا می‌شود. در واقع مترو تهران، در حال حاضر مشاور عالی ساخت پروژه اسلامشهر است.

پیش از سال ۹۷ تأمین منابع مالی مترو اسلامشهر صرفاً توسط دولت صورت می‌پذیرفت که به دلیل اندک بودن این منابع، مقرر شد شهرداری اسلامشهر نیز در تأمین منابع مالی از طریق تهاتر با پیمانکاران مشارکت کند.

اجرای مترو اسلامشهر در قالب دو فاز پیش‌بینی شده است. فاز اول آن ۱۰ کیلومتر با ۳ ایستگاه و فاز دوم آن ۵ کیلومتر با ۲ ایستگاه که در حال حاضر فاز اول آن در دست اجرا بوده و تاکنون ۲۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

بر اساس این گزارش خط ۳ مترو تهران در ایستگاه آزادگان ۲ شاخه می‌شود که یک شاخه آن به سمت منطقه ۱۸ و شاخه دیگر به سمت اسلامشهر خواهد رفت.

با تکمیل مترو اسلامشهر، ساکنین این منطقه و نیز سایر شهروندان تهرانی می‌توانند از طریق خط ۳ از این مترو استفاده کنند.

در این صورت مسافر بیشتری به خط ۳ تزریق شده و همین امر منجر به کاهش ترافیک مسیرهای جاده‌ای اسلامشهر به سمت تهران و نیز جنوب غرب تهران خواهد شد.