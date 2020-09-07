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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۳:۳۰

سردار کمالی به مهر خبر داد

تشکیل کارگروه تخصصی مهارت‌آموزی واشتغال کارکنان وظیفه در استان‌ها

تشکیل کارگروه تخصصی مهارت‌آموزی واشتغال کارکنان وظیفه در استان‌ها

مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی گفت: کارگروه تخصصی مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه در تمام استانداری‌ها تشکیل شد.

سردار موسی کمالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور اجرایی سازی تفاهم نامه همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر کشور در خصوص مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه ساختار و شرح وظایف کار گروه تخصصی مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه نیروها ابلاغ گردید.

مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی گفت: با ابلاغ ساختار و شرح وظایف کار گروه تخصصی مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه از سوی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، این کار گروه رسماً کار خود را در استانداری‌های کشور شروع کرد.

وی افزود: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری؛ رئیس این کارگروه و معاون آموزش یکی از سازمان‌های نظامی در استان به عنوان دبیر بوده و دبیرخانه در یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح استان (آجا، سپاه، ناجا و وزارت دفاع) مستقر خواهد شد.

سردار کمالی اعلام کرد: اعضای این کارگروه فرماندهان سازمان‌های نیروهای مسلح استان (آجا، سپاه، ناجا و وزارت دفاع)، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری، مدیران کل صنعت، معدن، تجارت، میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری، تعاون کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، آموزش فنی و حرفه‌ای، ورزش و جوانان، ارتباطات و فناوری، جمعیت هلال احمر، تبلیغات اسلامی، صدا و سیما و جهاد دانشگاهی از اعضای این کارگروه هستند.

وی گفت: این کارگروه مسئول پیگیری تحقق تفاهم نامه ستاد کل نیروهای مسلح با کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور خواهد بود. همچنین این کار گروه وظایف زیر را بر عهده دارد.

۱- تطبیق و بررسی مستمر تعهدات آموزشی سازمان‌های نیروهای مسلح با ظرفیت آموزشی دستگاه‌های اجرایی استان

۲- تطبیق و بررسی مستمر ظرفیت آموزشی داستگاه‌های اجرایی با نیازها و اولویت‌های شغلی کارکنان وظیفه

۳- رصد مستمر آموزش‌های منجر به اشتغال و بهینه‌سازی آموزش‌ها با توجه به اولویت‌های شغلی استان

۴- شناسایی و رفع موانع اجرای طرح جامع مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه در استان

۵- تسهیل‌گری و کمک به اشتغال مهارت دیدگان پس از خدمت در استان

۶- رصد شغلی و اشتغال مستمر پس از دوران فراغت از خدمت در استان

۷- ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های نیروهای مسلح و ارائه گزارش ماهانه به کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری

سردار کمالی در پایان تاکید کرد: بر اساس این ابلاغیه استاندارها مسئول اجرای تفاهمنامه‌های ستاد کل با کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور خواهد بود.

کد مطلب 5017865

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