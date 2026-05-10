۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

نخستین دوره طرح توانمندسازی کارکنان وظیفه در مازندران برگزار شد

نوشهر - معاون آموزش قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی ستادکل نیروهای مسلح از برگزاری نخستین دوره طرح توانمندسازی کارکنان وظیفه در استان مازندران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فرامرز معظمی گودرزی پیش از ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد: این نخستین سال اجرای این طرح در مازندران است و شهرستان نوشهر به عنوان میزبان آن انتخاب شده است. هدف طرح، توانمندسازی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و فراهم کردن فرصت‌های مهارتی و شغلی برای آنان است.

وی افزود: از ابتدای اجرای طرح، دستگاه‌های مختلف و وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت ورزش و جوانان در کنار ما بوده‌اند و نقش مؤثری ایفا کرده‌اند. طرح سال گذشته این امکان را فراهم کرد که دغدغه مهارت‌آموزی و اتصال این افراد به بازار کار واقعی استان‌ها پیگیری شود.

معظمی گودرزی با اشاره به تأکید سرلشکر شهید محمد باقری، رئیس سابق ستادکل نیروهای مسلح، گفت: این طرح با توجه به نتایج مثبت آن مورد تأیید قرار گرفت و تأکید شد که اجرای آن باید جدی و مستمر ادامه یابد.

وی ادامه داد: در نخستین سال، اقدامات بسیار خوبی با همکاری سه جانبه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، معاونت امور جوانان وزارت ورزش و ستادکل نیروهای مسلح انجام شد. هدف‌گذاری سالانه برای ۴۴ هزار نفر پیش‌بینی شده بود که خوشبختانه با همت و تلاش انجام شده، تقریباً ۸۰ درصد برنامه محقق شد.

سردار معظمی گودرزی در پایان تأکید کرد: رویدادی که امروز برگزار شده، برای ارتقای کیفی طرح و استمرار آن است تا بتوانیم با جدیت بیشتر، مهارت‌آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه را به یک سند پایدار تبدیل کنیم.

