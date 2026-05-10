نخستین دوره طرح توانمندسازی کارکنان وظیفه در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فرامرز معظمی گودرزی پیش از ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد: این نخستین سال اجرای این طرح در مازندران است و شهرستان نوشهر به عنوان میزبان آن انتخاب شده است. هدف طرح، توانمندسازی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و فراهم کردن فرصت‌های مهارتی و شغلی برای آنان است.

وی افزود: از ابتدای اجرای طرح، دستگاه‌های مختلف و وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت ورزش و جوانان در کنار ما بوده‌اند و نقش مؤثری ایفا کرده‌اند. طرح سال گذشته این امکان را فراهم کرد که دغدغه مهارت‌آموزی و اتصال این افراد به بازار کار واقعی استان‌ها پیگیری شود.

معظمی گودرزی با اشاره به تأکید سرلشکر شهید محمد باقری، رئیس سابق ستادکل نیروهای مسلح، گفت: این طرح با توجه به نتایج مثبت آن مورد تأیید قرار گرفت و تأکید شد که اجرای آن باید جدی و مستمر ادامه یابد.

وی ادامه داد: در نخستین سال، اقدامات بسیار خوبی با همکاری سه جانبه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، معاونت امور جوانان وزارت ورزش و ستادکل نیروهای مسلح انجام شد. هدف‌گذاری سالانه برای ۴۴ هزار نفر پیش‌بینی شده بود که خوشبختانه با همت و تلاش انجام شده، تقریباً ۸۰ درصد برنامه محقق شد.

سردار معظمی گودرزی در پایان تأکید کرد: رویدادی که امروز برگزار شده، برای ارتقای کیفی طرح و استمرار آن است تا بتوانیم با جدیت بیشتر، مهارت‌آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه را به یک سند پایدار تبدیل کنیم.