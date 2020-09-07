۱۲۶۸ نفر در ۱۱ صندوق خرد روستایی دامغان عضو هستند

طاهره باقر نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صندوق‌های خرد روستایی دامغان دارای ۱۱۲ گروه است که از بدو تأسیس تاکنون به ۲۶۸ نفر از اعضا این صندوق تسهیلات کم‌بهره پرداخت کرد.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه کنونی صندوق‌های خرد روستایی شهرستان دامغان که زیرمجموعه پروژه تعمیم ترسیب کربن قرار دارند رقمی معادل دو میلیارد و ۴۱۳ میلیون و ۳۰۵ هزار ریال است.

مسئول پروژه تعمیم ترسیب کربن دامغان با اشاره به اینکه تاکنون ۸۵ فقره تسهیلات پرداختی اعضا با پرداخت اقساط تسویه شده است افزود: تسهیلات پرداخت‌شده به اعضا صندوق خرد روستایی دامغان رقمی معادل ۴ میلیارد و ۵۶۰ میلیون و ۲۰ هزار ریال است.

باقر نژاد تصریح کرد: هدف پروژه تعمیم ترسیب کربن در سطح منطقه‌ای و روستاهای محروم و کمتر توسعه‌یافته، بهبود شاخص توسعه انسانی مردم منطقه، توانمندسازی گروه‌های توسعه و کاهش مهاجرت روستاییان به شهر است.

وی به برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب مهارت‌های اشتغال با همکاری مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای اشاره داشت و افزود: دوره‌های آموزشی مهارتی خیاطی در روستاهای شیمی و رشم، بهداشت پوست و مو و تراش سنگ‌های زینتی در روستای حسینان و کیف دوزی مقدماتی و پیشرفته در روستای معلمان همگی در جنوب شهرستان دامغان با مشارکت مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای خواهران برگزار شد.

مسئول پروژه تعمیم ترسیب کربن دامغان گفت: بیش از ۳۵ دوره آموزشی با همکاری سایر ارگان‌ها باهدف اصلاح روش‌های دامداری و انتخاب دام‌های پربازده، زنبورداری، قالی‌بافی و … در سطح روستاهای هدف اجرای پروژه‌های تعمیم ترسیب کربن دامغان برگزار شد.

به گزارش مهر؛ پروژه تعمیم ترسیب کربن در دامغان از سال ۱۳۹۲ با پیشنهاد دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان ملل متحد آغاز شد.