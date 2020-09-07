فراخوان پویش «حرم عشق» با هدف مشارکت در فیض توسعه حرم حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام کاظم رنجبر محمدی با اشاره به ایام پر حزن و اندوه دهه آخر محرم و صفر که با نام عقیله بنی‌هاشم حضرت زینب (س) گره خورده است اظهار داشت: در همین ایام کرونا، مهندسان و کارگران ستاد بازسازی عتبات با همکاری برادران عراقی و تحت شدیدترین تدابیر و پروتکل‌های ضد کرونا نگذاشتند تا عملیات اجرایی پروژه صحن حضرت زینب (س) در کربلا متوقف شود.

وی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از کرونا که سبب شد تا امکان اداء بخشی از نذر دوستداران اهل بیت علیهم السلام محقق نشود، افزود: گزینه‌های مختلفی برای آن دسته از هموطنان عزیزی که صیغه شرعی نذر خاص را نخوانده‌اند وجود دارد که یکی از آنها مشارکت در فیض توسعه عتبات است.

وی با بیان اینکه هیئات‌های مذهبی در این روزها جلوه باشکوهی از شور و شعور حسینی را نشان دادند، گفت: مشارکت در رزمایش کمک مومنانه، تأمین اقلام مورد نیاز محصلان خانواده‌های کم بضاعت و مشارکت در بازسازی و توسعه حرم‌های مطهر از جمله گزینه‌های پیش روی خیران و هیئات‌های مذهبی است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ستاد بازسازی عتبات با بیان اینکه کمک به ساخت وساز و توسعه حرم‌ها و ایجاد امکانات رفاهی برای زائران از مصادیق تعظیم شعائر الهی و صدقه جاریه است افزود: از تمامی دوستداران اهل بیت و خیران دعوت می‌کنیم تا در کنار کمک‌های مومنانه، از فرصت معنوی ماه‌های محرم و صفر استفاده کرده و با پیوستن به پویش «حرم عشق»، بخشی از نذر خود را به بازسازی و توسعه حرم‌های مطهر اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های ایجاد شده در تشرف به حرم‌ها، قلوب دوستداران اهل بیت برای زیارت، شعله‌ور تر از همیشه است، گفت: پیش‌بینی می‌شود با رفع این بلا و ریشه کن شدن بیماری کرونا، شمار زائران عتبات افزایش چشمگیری داشته باشد لذا مشارکت در فیض توسعه عتبات افزون بر اجر اخوی، زمینه افزایش رفاه حال زائران در سال‌های آتی را نیز فراهم می‌کند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ستاد بازسازی عتبات خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند با شماره‌گیری کد دستور ستاره ۷۲ مربع و ستاره ۲۳۳ مربع، کمک‌های خود به بازسازی عتبات را به میزان دلخواه اهدا کنن