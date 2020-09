نکاتی برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سندرم حاد تنفسی کرونا ویروس۲ (SARS-CoV-۲)، باعث بیماری کرونا ویروس ۱۹ یا (COVID-۱۹) می‌شود. از این رو افراد می‌توانند برای کمک به محافظت از خود و دیگران در برابر این بیماری اقدامات زیر را انجام دهند؛

شستن دست‌ها

* شستن منظم دست از اصلی ترین راه‌های جلوگیری از انتقال ویروس کروناست. افراد باید حداقل ۲۰ ثانیه از آب و صابون برای شستن دست‌ها استفاده کنند، خصوصاً بعد از:

* سفر با وسایل حمل و نقل عمومی

* حضور در اماکن عمومی

* عطسه

* سرفه

اگر شخصی قادر به استفاده از آب و صابون نباشد، می‌تواند از ضدعفونی کننده دست حاوی حداقل ۶۰٪ الکل استفاده کند. شستن دست‌ها با آب و صابون یا ضدعفونی کردن آن بوسیله محلول ضد عفونی کننده دست به از بین بردن هرگونه ویروس روی دست کمک می‌کند.

اجتناب از دست زدن به صورت

افراد باید از دست زدن به چشم، بینی و دهان خود خودداری کنند. رعایت همین نکته ساده می‌تواند موجب محدود شدن انتشار شود و به کاهش احتمال بیماری کمک کند. دست‌ها در طول روز با سطوح مختلفی تماس دارند و ممکن است از این طریق به ویروس آلوده شوند. گزارش جدیدی حاکی از آن است که SARS-CoV-۲ می‌تواند تا ۳ روز در برخی از سطوح باقی بماند.

محدود کردن تماس با دیگران

افراد باید از تماس نزدیک با دیگران به خصوص افراد مسن، بیمار یا افرادی که علائم ابتلاء را دارند، خودداری کنند. مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC) توصیه می‌کنند ۲ متر از هر کسی که سرفه یا عطسه می‌کند فاصله داشته باشید. به همراه سرفه یا عطسه، قطرات ریز حاوی ویروس از دهان و بینی خارج شده و افراد دیگر می‌توانند این قطرات را تنفس کرده و به هر ویروسی که آن قطرات آغشته بوده مبتلا گردند.

دستورالعمل‌های ویژه در مورد نحوه اجرای فاصله گذاری اجتماعی شامل موارد زیر است؛

* در خانه ماندن و نرفتن به محل کار یا دورکاری

* اجتناب از تماس با فردی که عضو خانواده نیست

* ممنوعیت اجتماعات بزرگ

* بستن خدمات غیر ضروری مانند کافه و رستوران

این امر برای افرادی که در معرض خطر جدی ابتلاء به COVID-۱۹ هستند، مانند افراد مسن، بیماران قلبی، بیماران ریوی و افراد دیابتیک، اهمیت ویژه ای دارد.

CDC توصیه می‌کند در مکان‌های عمومی که حفظ فاصله ۲ متر از دیگران دشوار است، از ماسک استفاده شود. این به کاهش سرعت انتشار ویروس در بین جامعه کمک می‌کند. ماسک‌های سه لایه با دو لایه‌ی اسپان باند و یک لایه‌ی میانی ملت بلون بسیار مناسب هستند.

ماندن در خانه در صورت احساس بیماری

اگر فردی علائم خفیف COVID-۱۹ را داشته باشد، می‌تواند با ماندن در خانه و خودداری از تماس با دیگران، خود را قرنطینه کند. حتی اگر فردی مطمئن نیست که به COVID-۱۹، سرماخوردگی یا چیز دیگری مبتلا شده است، بهتر است در منزل بماند و استراحت کند.

تماس با پزشک قبل از مراجعه به مرکز درمانی

در شرایط همه گیری هر کسی که تب، سرفه یا مشکل تنفسی دارد، باید با پزشک تماس گرفته و علائم خود را شرح دهد. تماس قبل از مراجعه به مراکز درمانی این امکان را می‌دهد که خطر انتشار ویروس کاهش یابد.

نکات پیشگیرانه هنگام مسافرت

CDC توصیه می‌کند هر کسی که در زمره افرادی است که دارای ریسک بالای ابتلاء به COVID-۱۹ هستند باید از سفرهای دریایی و هوایی خودداری کند. افرادی که ریسک خطر کمتر را دارا هستند می‌توانند خطرات احتمالی سفر را ارزیابی کرده و سپس تصمیم بگیرند.

پیشگیری در منزل

با ارزش‌ترین روش پیشگیری در منزل، تمیز نگه داشتن سطوح است. بهتر است تمام سطوحی که افراد داخل منزل مرتباً لمس می‌کنند، از جمله کلیدهای روشنایی، دستگیره درها، میزها و غیره را مرتباً تمیز کند. برای این کار، می‌توانند از آب و مواد شوینده خانگی یا محلول ضدعفونی کننده سطوح استفاده کنند.

اگر فردی در خانواده به COVID-۱۹ مبتلا شود، اقدامات زیر برای جلوگیری از گسترش آن ضروری است؛

* اقامت در یک اتاق جداگانه

* استفاده از حمام جداگانه

* تمیز کردن و ضد عفونی کردن حمام و سرویس بهداشتی

* استفاده از ماسک هنگام حضور در مناطق مشترک

* خودداری از اشتراک غذا و نوشیدنی با افرادی که مبتلا نیستند

* استفاده از دستکش هنگام تمیز کردن و ضد عفونی کردن سطوح

پیشگیری در محل کار

کارفرمایان و کارمندان می‌توانند با رعایت نکات زیر خطر انتقال ویروس کرونا در محل کار را کاهش دهند؛

* تمیز کردن و ضد عفونی کردن منظم تمام سطوح

* تشویق به شستن منظم دست‌ها، تأمین ضدعفونی کننده و دسترسی به آب و صابون

* جلوگیری از حضور در محل کار افرادی که دارای علائم COVID-۱۹ هستند، حتی اگر خفیف باشد

* استفاده از ویدئو کنفرانس‌ها بجای جلسات حضوری

* مهیا کردن امکان کار در خانه برای کارمندان

پیشگیری در مدارس

اگرچه افراد مسن بیشتر در معرض عوارض جدی هستند، ولی کودکان و نوجوانان هم می‌توانند ناقل SARS-CoV-۲ باشند. برخی از راه‌های جلوگیری از انتقال در مدارس عبارتند از؛

* نصب پوستر برای تشویق شستشوی مناسب دست‌ها

* مرتباً سطوح میزها، پشتی صندلی‌ها و دستگیره‌های در را تمیز و ضد عفونی کنید

* تهیه صابون و ضد عفونی کننده دست

* محدود کردن همه جلسات و رویدادهای غیرضروری

* جلوگیری از ورود دانش آموزان بیمار به مدرسه

* بستن مدارس در صورت لزوم و اجرای آموزش از راه دور در صورت امکان

نحوه و زمان استفاده از ماسک صورت

براساس اعلام سازمان بهداشت جهانی (WHO) ، افراد فقط در صورت سرفه، عطسه یا مراقبت از فرد مبتلا به COVID-۱۹ باید از ماسک‌های پزشکی یا ماسک‌های تنفسی صورت استفاده کنند.

سایر افراد در صورت حضور در اماکن عمومی می‌توانند از ماسک‌های بهداشتی استفاده کنند. این ماسک‌ها تنها در صورتی مؤثر هستند که شخص از آنها به درستی استفاده کند. برای استفاده و دفع صحیح ماسک صورت مراحل زیر را انجام دهید؛

* قبل از لمس ماسک یا صورت، دست‌ها را حداقل به مدت ۲۰ ثانیه با آب و صابون بشویید. یا به مدت ۳۰ ثانیه با محلول ضد عفونی کننده، تمیز کنید.

* اطمینان حاصل کنید که ماسک بینی و دهان را می‌پوشاند، هیچ فاصله‌ای بین صورت و ماسک وجود نداشته باشد.

* هنگام استفاده از ماسک، از دست زدن به آن خودداری کنید.

* اگر فردی ماسک روی صورت خود را لمس کرد، باید دوباره دست‌ها را بشوید.

* از استفاده مجدد از ماسک‌های یکبار مصرف خودداری کنید.

* اگر ماسک مرطوب شد، آن را تعویض کنید.

* برای برداشتن ماسک به جای لمس قسمت جلوی ماسک آن را از بند یا کش بگیرید..

* ماسک‌های استفاده شده را بلافاصله دور بریزید، سپس دوباره دست‌ها را بشویید.

منبع: www.medicalnewstoday.com Medically reviewed by Meredith Goodwin, MD, FAAFP Written by Beth Sissons on March ۲۳,۲۰۲۰

ترجمه: واحد علمی ماهان مدیکال

