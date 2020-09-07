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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۶:۲۶

معاون نخست وزیر روسیه:

نشست بسیار مهمی با همتای سوری داشتیم

نشست بسیار مهمی با همتای سوری داشتیم

معاون نخست وزیر روسیه در دیدار با حسین عرنوس نخست وزیر سوریه در دمشق ابراز امیدواری کرد که روابط محکم و سازنده تری میان روسیه و سوریه برقرار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یوری بوریسوف معاون نخست وزیر روسیه با حسین عرنوس نخست وزیر سوریه در دمشق دیدار و گفتگو کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که روابط محکم و سازنده تری میان روسیه و سوریه برقرار شود.

بوریسوف گفت: این نشست به منظور تفاهم متقابل درباره نحوه توسعه روابط روسیه و سوریه در آینده نزدیک بسیار مهم بود. آقای عرنوس قبل از انتخاب به عنوان نخست وزیر وزیر امور آبی سوریه بود و بسیاری از طرحهای مهم در زمینه روابط تجاری و اقتصادی روسیه با کمک فعال وی اجرایی شدند و امیدواریم که با نخست وزیر شدن وی شاهد روابط محکم تر و بسیار سازنده تر باشیم.

معاون نخست وزیر روسیه به عرنوس تاکید کرد: روسیه به حمایت از سوریه نه تنها در مبارزه با تروریسم بلکه در زمینه سیاسی ادامه خواهد داد و هچنین در راستای بازسازی اقتصادی آن حرکت خواهد کرد.

کد مطلب 5018048

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    نظرات

    • محمد IR ۰۰:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      با ارزوی موفقیت بیشتر به کشور و مردم روسیه، از اینکه همیشه در تحکیم اعمال نیک و ارمانی در روابط بین الملل زحمتهای به یاد ماندنی دارند، تشکر میکنم.

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