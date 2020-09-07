نشست بسیار مهمی با همتای سوری داشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یوری بوریسوف معاون نخست وزیر روسیه با حسین عرنوس نخست وزیر سوریه در دمشق دیدار و گفتگو کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که روابط محکم و سازنده تری میان روسیه و سوریه برقرار شود.

بوریسوف گفت: این نشست به منظور تفاهم متقابل درباره نحوه توسعه روابط روسیه و سوریه در آینده نزدیک بسیار مهم بود. آقای عرنوس قبل از انتخاب به عنوان نخست وزیر وزیر امور آبی سوریه بود و بسیاری از طرحهای مهم در زمینه روابط تجاری و اقتصادی روسیه با کمک فعال وی اجرایی شدند و امیدواریم که با نخست وزیر شدن وی شاهد روابط محکم تر و بسیار سازنده تر باشیم.

معاون نخست وزیر روسیه به عرنوس تاکید کرد: روسیه به حمایت از سوریه نه تنها در مبارزه با تروریسم بلکه در زمینه سیاسی ادامه خواهد داد و هچنین در راستای بازسازی اقتصادی آن حرکت خواهد کرد.