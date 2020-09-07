به گزارش خبرگزاری مهر، برای اولین بار نشست گفت و شنود چهار ساعته مدیران و پژوهشگران موسسه عالی پژوهش با محمدشریعتمداری وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی برگزار و نتایج بیش از ۳۰ تحقیق در حوزه رفاه و تامین اجتماعی بررسی شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از استماع نتایج ارائه شده توسط محققان و پژوهشگران موسسه عالی پژوهش گفت: موسسه عالی همچون گذشته، باید آن دسته از مطالعات کاربردی را که مسئله مهم و روز وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی است، اجرا نماید و سپس حاصل این پژوهش مورد نیاز در فرآیند سیاستگذاری مورد استفاده قرار می گیرد.

وی ادامه داد: مردم اکنون نیاز دارند که به چالشها، نیازها و سوال هایشان پاسخ داده شود و بدون تردید با وجود پژوهشگران به ویژه جوانان، بن‌بستی برای پاسخگویی وجود ندارد و با تلاش و تمرکز بیشتر می‌توان مشکلات مردم را چاره کرد.

شریعتمداری گفت: انتظار داریم همان گونه که تاکنون موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به مسائل روز جامعه نگاه کرده از این به بعد نیز، مسائل معطوف به مشکلات جامعه را واکاوی کند.

وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی با تاکید بر لزوم توجه به فعالیت استارت اپ ها گفت: تابه امروز مجموعه استارت آپ ها بیشتر در حوزه های فنی و سایر علوم، فعالیت خوبی از خود بروز داده که باید در مسائل اجتماعی حضورشان پررنگ تر شود؛ که البته در این خصوص به تازگی در صندوق بازنشستگی کشوری تولیداتی انجام و از این استارتاپ ها دعوت به عمل آمده تا از فکر خلاق‌گونه آنها استفاده شود، بنابراین انتظار می رود این نگاه در موسسه نیز به شکلی به کار گرفته شود که استارتاپ ها و شرکت های دانشگاهی بتوانند قدم های متفاوتی را بردارند.

شریعتمداری برخی اولویت های پژوهشی در وزارت رفاه را برشمرد و گفت: موضوعاتی مانند تامین امنیت شغلی کارگران و صیانت از حقوق آنها، بیمه بیکاری، وضعیت صندوق‌ها و پایداری آنها، یافتن راهی برای حل مشکلات اساسی در سازمان تامین اجتماعی (ایجاد گفتمان غالب و اصلاحات ساختاری)، تامین امنیت شغلی خبرنگاران و هنرمندان، بررسی وضعیت مشاغل سخت و زیان آور و نظام چندلایه رفاه، از جمله مسائلی است که باید به آن پرداخته شود.

وی خطاب به پژوهشگران حاضر در جلسه گفت: آنچه باعث بصیرت در مسیر می شود علم و دانش، پژوهش و تحقیق است و موسسه عالی پژوهش می تواند در این مسیر کمک‌کننده باشد.

برای حل مسائل و دغدغه ها از پژوهش استفاده می شود

در ادامه نشست، روزبه کردونی، رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به مجموعه اقدامات و فعالیت های موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: ما پژوهش را برای پژوهش نمی خواهیم، بلکه از آن برای حل مسایل و دغدغه ها استفاده می کنیم.

وی با بیان این که در این نشست بیش از ۳۰ موضوع در حوزه رفاه و تامین اجتماعی به همراه نتایج آن از سوی پژوهشگران ارایه خواهد شد افزود: تلاش شده مجموعه پژوهش های انجام شده در موسسه در راستای کمک به سیاستگذار برای حل مسایل مردم باشد. علاوه بر این تلاش شده رویکرد شفافیت برفرایندهای پژوهشی حاکم باشد.

وی تاکید کرد: باید سازوکاری طراحی شود تا مدیران میانی نیز در جریان خروجی این نشست باشند.

حسین مشیری تبریزی، مدیرکل دفتر امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی در این نشست مطالبی را در خصوص پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی و قوانین تاثیر گذار برآن بیان کرد و گفت: دو کار را با همکاری موسسه عالی پژوهش را به صورت مشترک با همکاری ILO (سازمان بین اللملی کار) و ابتکار مدیرعامل وقت سازمان انجام دادیم .

وی افزود: حدود ۱۰ نفر به صورت مستقیم درگیر این پروژه بودند؛ ۵۰ نفر از درون سازمان و یکصد نفر هم از بیرون سازمان همانند بانک مرکزی، مرکز آمار و سایر گروهها با پروژه تدوین اکچوئری سازمان بودند.

مشیری بیان کرد: در همین زمینه ۴ نفر نیز به دوره آموزشی "تورین ایتالیا " اعزام شدند.

وی تصریح کرد: این پروژه تمرینی برای اکچوئری سازمان بود و تیم مورد نظر اعزامی در بالاترین سطوح تحت آموزش های مالی محاسباتی توسط اساتید صاحب نظر این دوره قرار گرفتند.

مدیرکل دفتر امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی گفت: امیدواریم با ظرفیت سازی هایی که صورت خواهد گرفت، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی بتواند قطب مطالعات پایداری مالی صندوق های بازنشستگی شود.

وی تصریح کرد: البته این کار نیازمند گفتمان سازی و گفت وگوی اجتماعی میان شرکای اجتماعی وزارتخانه است.

وی پیشنهاد کرد: موضوع اکچوئری به عنوان سند استراتژیک همکاری های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بین المللی کار قرار گیرد.

نعمت الله علیپور، معاون توسعه مدیریت و منابع موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی نیز گفت: هم اکنون نزدیک به ۵۰۰ پژوهشگر با این موسسه همکاری دارند. در بحث شفافیت نیز همه فعالیت های موسسه بر اساس فراخوان پژوهش در سایت صورت می گیرد. تاکنون ۲۴۰ کار پژوهشی و ۲۰۳ گزارش کارشناسی در این موسسه تدوین شده است.

طرح جامع حمایت از بیکاران مبتنی بر مطالعات بین المللی

در ادامه نرگس اکبر پور روشن، معاون پژوهشی موسسه به مطالعه انجام شده در خصوص حمایت از بیمه شدگان بیکار شده سازمان تامین اجتماعی در رویاروئی با ویروس کرونا و نیز نقش صندوق بیمه بیکاری در این خصوص پرداخت و گفت: طرح جامع حمایت از بیکاران مبتنی بر مطالعات بین المللی یکی از اولویت هایی است که دولت می تواند در این خصوص برنامه ریزی داشته باشد.

وی همچنین به نقاط قوت و ضعف اجرای طرح پرداخت کمک مقرری بیمه بیکاری در دوران کرونا پرداخت و گفت: نو بودن اجرای این طرح از نقاط قوت آن محسوب می شود اما سرعت پرداخت و نیز میزان مبالغ پرداختی از جمله مواردی است که در جامعه درباره آن صحبت می شود.

حمایت از طرح های مهارت زندگی و توسعه کسب و کار در دوران کرونا

در ادامه حسن امامی، مدیر گروه حکمروایی و فناوری مطالب خود را در خصوص طراحی، تدوین و اجرای مدل شایستگی مدیران سازمان تامین اجتماعی ارایه کرد.

وی به ایده ایجاد و توسعه کانون های ارزیابی در موسسه پژوهش عالی تامین اجتماعی نیز پرداخت و گفت: حمایت از استارتاپ هایی که سیاست های اجتماعی را مد نظر دارند و نیز طرح هایی که بتوانند مهارت زندگی و توسعه کسب و کار را در دوران کرونا ارایه کنند باید حمایت شوند.

در ادامه یاسر باقری، مدیر گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی موسسه پژوهش عالی تامین اجتماعی نیز نتیجه مطالعات انجام شده در خصوص سنجش میزان رعایت حقوق ذی نفعان سازمان تامین اجتماعی رابیان کرد.

تهیه نقشه جغرافیای فقر

فردین یزدانی، مدیر گروه اقتصاد و سرمایه گذاری موسسه به مطالعات انجام شده و نتایج مربوط به روش تعیین حداقل دستمزد با رویکرد منطقه‌ای در ایران پرداخت.

وی گفت: چارچوب کلان منطقه‌ای شدن دستمزد در این مطالعات انجام شده است. البته منطقه‌ای کردن دستمزد از نظر اصول اقتصادی معنی می دهد اما الزامات نهادی و ساختار مدیریتی نیاز دارد. همچنین در چند محور فعالیت های پژوهشی خود را سامان داده ایم که تهیه نقشه جغرافیای فقر از جمله این مطالعات است.

مصطفی صادق، مدیر گروه حقوق موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به اقدامات این بخش در تهیه گزارش عملکرد شورای تنقیح مقررات و قوانین تامین اجتماعی پرداخت و گفت: تعدد و تکرار بخشنامه ها در یک موضوع و اصلاح آنها نیازمند وحدت رویه در مورد بود که با توجه به برگزاری نشست های تخصصی این حوزه، اکنون تعداد بخشنامه های سازمان کاهش یافته است.

محسن شهرابی، پژوهشگر و رییس انجمن دیاران نیز به روند مربوط به تغییر سیاستی در قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی پرداخت و گفت: علیرغم اینکه وزارت رفاه با تغییرات در این بخش موافق بود ولی روند خیلی پرچالشی طی شد تا این قانون به صورت لایحه از دولت به مجلس برود و در نهایت مجلس آن را تصویب نماید.

یقیناً مستند سازی این روند و از دو حیث ارزشمند است. اول اینکه تقریباً کار مشابه‌ای است با کارهای دیگر که در دولت و وزارت رفاه انجام می شود. از لحاظ تغییراتی که ساختاری هستند همیشه ذی نفعانی دارند که مخالف برهم زدن تعادل موجود هستند. در دنیا هم به اقتصادهای مبتنی برکمک معروف هستند. حلا اگر قرار است که مسئله را حل کنید یک سری موجودیت هایی شکل گرفته اند که حاضر نیستند این تغییرات ایجاد شوند و ترجیح می دهند مسئله ادامه دار شود.

وی تصریح کرد: مطمئناً این تغییر بسیار موفقیت آمیز بود و تجربه بسیار ارزشمندی است که می تواند مستندسازی شده و روایت کند که چگونه دولت توانست با همکاری سایر بخش های غیر دولتی و ذی نفعان این کار بزرگ را محقق کند.

وی افزود: در برگزاری نشستهای تخصصی گروهی متشکل از ۳۰۰ نفر از مادران نیز در مباحث مشارکت و حضور داشتند.

وی افزود: شناخت این فرایند و اینکه چه عوامل موافقتی حمایتی بودند و چه عواملی مخالفتی و مقاومتی بودن خود به نحوه اجرای این قانون کمک می کند.

وی گفت: اجرایی که بعد از چند ماه از تصویب این قانون به کندی پیش رفته است و در همه استانها فقط پیش ثبت نام را شاهدیم و هنوز هیچ شناسنامه‌ای صادر نشده است. این در حالی است که برخی از همسران غیر ایرانی زنان ایرانی در دوران کرونا شغل خود را هم از دست داده اند که از این حیث هم نیازمند حمایت هستند.

شهرابی همچنین به اقتصاد نیروی کار مهاجر و اثرات آن بر اقتصاد کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: اینکه با چه سیاست هایی می توانیم فرصت های حضور این مهاجران به کشور را حداکثر کنیم و قوانینی که بصورت رسمی در مورد آنان تهیه شود می تواند اثرات این دسته از نیروی کار مهاجر را بر بخش های مختلف اقتصادی کشور مورد مطالعه دقیق قرار دهد.

تاکید بر استفاده از نظام چند لایه

حمید کردبچه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و رئیس پژوهشکده بیمه درباره مطالعه صورت گرفته در خصوص ضرورت بازنگری، اصلاح شرایط بازنشستگی و نحوه محاسبه مستمری ها در جهت پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی گفت: در خصوص شرایط بازنشستگی در ۱۶ کشور مطالعاتی صورت گرفته است.

وی درباره نتایج این طرح نیز گفت: در کشورهایی مثل آلمان و سوئد که به موقع اصلاحات مورد نظر در خصوص شرایط بازنشستگی را شروع کردند درجه موفقیت بسیار بالا بوده اما در کشورهایی که در بحران اصلاحات را شروع کردند هزینه بسیار بالا و درجه موفقیت بسیار کم بوده است.

کردبچه تصریح کرد: همچنین در رابطه با اصلاحات ساختاری هم یک تجربه دیگر تحت عنوان یکپارچه سازی وجود دارد که می توان به تجربه موفق کشور ترکیه در حوزه صرفه اقتصادی و صرفه قلمرو اشاره کرد، این کشور با این دو بحث بخصوص در حوزه سرمایه گذاری صندوق ها در بازار بورس توانست بر بحران بازنشستگی غلبه کند.

وی توجه به توصیه های سیاستی مهم، یعنی اجرای اصلاحات، توجه به هزینه های اصلاحات و نیز توجه به گفت و گوی اجتماعی و گفت و گو سازی از سیاست ها را مهمترین اولویت ها در این بخش عنوان کرد.