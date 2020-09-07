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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۹:۰۴

اوحدی:

نگاه تحول‌گرا لازمه پیشرفت در مسیر خدمات‌رسانی به ایثارگران است

نگاه تحول‌گرا لازمه پیشرفت در مسیر خدمات‌رسانی به ایثارگران است

رئیس بنیاد شهید با تأکید بر اهمیت نوآوری در فعالیت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: نگاه تحول‌گرا لازمه بهبود شرایط کاری در مسیر خدمات‌رسانی به ایثارگران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی امروز در جلسه شورای معاونین بنیاد شهید و امور ایثارگران با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای ۱۷ شهریور، گفت: هفدهم شهریورماه یادآور جنایتی بزرگ و تاریخی است که طی آن عده کثیری از هموطنان ما به شهادت رسیدند، اما خون پاک همان عزیزان عامل مهمی برای پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد.

معاون رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت نوآوری در برنامه‌ها و فعالیت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: امام سجاد (ع) در حدیثی می‌فرمایند «اللَّهُمَّ وَفِّرْ بِلُطْفِکَ نِیَّتِی، وَ صَحِّحْ بِمَا عِنْدَکَ یَقِینِی» یعنی خدایا به لطفت نیّتم را کامل و فراوان بگردان و به سبب آنچه نزد توست یقینم را تصحیح کن. مصداق امروز این حدیث همین موضوع تحول و اصلاح در امور است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: نگاه تحول‌گرا لازمه بهبود شرایط کاری و خدمات‌رسانی به ایثارگران است و ادامه دادن مسیر فعالیت‌ها بدون هیچ تغییری منجر به بروز مشکلات در سازمان می‌شود. گستره و تنوع خدمات در بنیاد شهید و امور ایثارگران و جامعه هدف بسیار گسترده این مجموعه نیازمند برنامه‌ریزی‌های جدی و به روز است تا از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده شود.

در این جلسه همچنین معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ به بیان نکاتی در خصوص آسایشگاه‌های جانبازان در تهران و استان‌ها پرداختند و گزارش برنامه‌های اجرایی ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس توسط معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه شد.

کد مطلب 5018182
ساناز باقری راد

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    نظرات

    • مهرآفرین LT ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      1 0
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      با درود و عرض ادب آقای اوحدی عزیز مطالبات و معوقات و ماده ی۳۸ ایثارگران چه شد؟؟؟ کی پرداخت می‌شوند؟؟ برای کرایه خانه و رهن نیاز داریم
    • مهرآفرین LT ۲۰:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      1 0
      پاسخ
      حاجی هم استانی عزیزشما فرمودی هفته ی دولت پرداخت می کنید ماهم الکی دلمون صابون زدیم،معوقات و مطالبات و ماده ی۳۸ فراموش نکنید!حاجی یه سربه خرم آباد بزن کرایه خونه اینجا مثل تهران شده!تاکی منت صاحب خونه
    • مهرآفرین LT ۲۰:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      1 0
      پاسخ
      خبرگزاری مهر ببخشید تندتند کامنت میذارم🙏 شرمنده دستمون کوتاهه صدامون به هیچ جانمیرسه!وارد سایت بنیاد هم شدم پیام گذاشتم،ایمیل زدم جوابمون نمیدن!
    • مهرآفرین LT ۲۰:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      1 0
      پاسخ
      هرهفته میگن ایثارگرایثارگر بقیه مردم خیال می کنند ماپول پارومی کنیم، کو؟ کجاست؟ به خدا کرایه منزل در خرم آباد سربه فلک میکشه یه مشت نوکیسه شدن صاحب خونه

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