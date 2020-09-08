به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «کسب و کار براساس آموزههای قرآن و اهل بیت (ع)» با موضوع ارائه توصیهها و آداب درباره کسب و کار در آموزههای قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) به قلم حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا مطهری منتشر و راهی بازار کتاب شد.
نویسنده در این کتاب به دنبال بررسی آموزههای قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) درباره سبک کسب و کار و آداب آن است که در ۸۸ صفحه تألیف و تنظیم شده است.
در مقدمه این کتاب آمده است: سبک زندگی هر جامعهای نمای هویت آن جامعه است و هر جامعهای زمانی میتواند ثمرهای ایدئولوژی و جهانبینی خود را به نمایش بگذارد که سبک زندگی او متناسب با باورها و ارزشهایش شکل گرفته باشد.
جامعه کنونی ما به علت تأثیرپذیری از فرهنگ غرب از یک سو و تحت تأثیر زندگی قبل از انقلاب اسلامی از سوی دیگر متأسفانه نتوانسته است میان باورهای اصیل اسلامی و سبک زندگی خود در حوزههای گوناگون فردی و اجتماعی ارتباطی عمیق و تناتنگ ایجاد کند و از داشتن سبک زندگی اسلامی به معنای واقعی محروم مانده و نتوانسته است از میوههای ارزشمند عقاید و باورهای دینی خویش در عرصه رفتار و سبک زندگی بهره مند شود.
کسب و کار یکی از موضوعات مهمی است که میتوان با بهره گیری از معارف نورانی قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) نکات ارزشمندی درباره آن به جامعه ارائه کرد.
کتاب «کسب و کار براساس آموزههای قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)» هیجدهمین عنوان از مجموعه کتب سبک زندگی اسلامی است که در شهریور ماه امسال توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده است.
