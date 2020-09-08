بزرگترین رویداد قرآنی مازندران آغاز شد

حجت الاسلام ابراهیم حیدری مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران صبح سه شنبه در حاشیه آغاز بزرگترین رویداد قرآنی استان در بابل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهل و سومین دوره مسابقات استانی قرآن کریم که توسط اوقاف برگزار می‌شود، با حضور ۲۰۰ قاری در بخش خواهران و برادران در امامزاده قاسم (ع) بابل آغاز به کار کرد.

وی افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا این دوره از مسابقات یک مرتبه به تعویق افتاده بود و امروز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حضور نمایندگان بهداشت و حفظ فاصله گذاری اجتماعی آغاز شده است.

این مسابقات دو روزه است.