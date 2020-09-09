به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بیرانوند که به تازگی به باشگاه رویال آنتورپ بلژیک رفته است درباره ارزیابی خود از وضعیت تیم ملی در رقابتهای جام جهانی گفت: کادر فنی کار خیلی سختی دارد تا تیم ایده آل خود را انتخاب کرده و روانه میدان کند. دوست داشتیم برای شهریور ماه دو بازی دوستانه در روزهای فیفا برگزار کنیم که فدراسیون جهانی فوتبال با ارسال نامه ای از لغو بازیهای فیفا دی خبر داد و این شرایط را سخت کرده است.

دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران درباره انگیزه های دراگان اسکوچیچ در راس کادرفنی این تیم افزود: دوری ما از لحاظ تیم بودن باعث خواهد شد تا مسیر سختی را طی کنیم و به خواسته خود که حضور در جام جهانی است برسیم. مطمئنم طبق صحبت‌هایی که با اسکوچیچ داشتم، ایده های خوبی برای تیم ملی دارد و بدون شک اتفاقات خوبی برای تیم ملی فوتبال ایران خواهد افتاد. او دوست دارد به تیم ملی فوتبال ایران کمک کند و تیم بزرگی بسازد که مردم به آن افتخار کنند .مانند تیم ملی در زمان کی روش. امیدوارم در اردوی مهرماه تیم ملی بچه ها را ببینیم و دل مردم ایران را شاد کنیم.

وی درباره شانس ایران برای صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ تاکید کرد: بدون شک ایران حضور خواهد داشت و قطر باید منتظر ما باشد. اگر قرار است ۴ تیم از آسیا به جام جهانی بروند یکی از آن چهار تیم ، تیم ملی فوتبال ایران است. ایران قدرتی است که سالهای سال نشان داده موفق بوده و در حال رشد است. چهار بازی سخت داریم و دو بازی از آن ۴ بازی بسیار حیاتی و حساس است. امیدوارم با کمک هواداران بتوانیم موفق باشیم و دل مردم را شاد کنیم. اما اگر کرونا تا سال دیگر باشد باید تلاش بیشتر کنیم و با دعای خیر مردم صعود کنیم. امیدوارم به عنوان تیم اول صعود کنیم.

بیرانوند به زمانی که توانست پنالتی کریستیانو رونالدو را در بازی ایران و پرتغال در جام جهانی مهار کند اشاره کرد و گفت: تا ساعت ۲ بامداد بیدار می ماندم تا بتوانم ضربات پنالتی رونالدو را آنالیز کنم. رونالدو طی ماه های قبل از جام جهانی بیشتر ضرباتش را به یک سمت و جهت زده بود. من بر اساس آنالیزی که انجام داده بودم به سمت پنالتی رونالدو شیرجه زدم و توپ را مهار کردم. وقتی دیدم طی چند بازی اخیر حتی در دیدار برابر اسپانیا پنالتی رونالدو به کدام سمت زده شده تصمیمم را گرفتم که به همان سمت شیرجه بزنم. اگر دقت کنید می بینید حتی از پشت خط جلو آمدم و شیرجه زدم و توپ را مهار کردم که داور به خاطر شیرجه بلندم پنالتی را تجدید نکند. با این کارم دل میلیونها ایرانی را شاد کرد.

او که در کشور بلژیک به سر می برد درباره این موضوع گفت: حدود ۲ ماه است که در این کشور به سر می برم. شرایطی که در بلژیک است، بسیار مطلوب است. حضور در این تیم به من کمک خوبی خواهد کرد. انگیزه بالایی دارم تا عملکرد موفقی در این کشور داشته باشم.

بیرانوند در پایان افزود: خیلی سخت است که در اروپا حضور داشته باشی و نوع متفاوتی از تمرینات، زمین و امکانات را تجربه کنی. تجربه حضور در اروپا و حتی نوع تمرینات بسیار متفاوت تر از آسیا است. اینجا سرعت تمرین بسیار بالا است و بدون شک حضورم در این کشور باعث خواهد شد تجربیات بالاتری را به دست آورم.