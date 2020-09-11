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۲۱ شهریور ۱۳۹۹، ۸:۳۱

طبق اعلام منابع چینی؛

انفجار در جنوب شرق چین/ شماری زخمی شدند

انفجار در جنوب شرق چین/ شماری زخمی شدند

منابع چینی اعلام کردند: بر اثر انفجاری که در نزدیکی هتلی در شهر چوهای در جنوب شرق چین رخ داده است، شماری زخمی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع چینی از انفجاری در جنوب شرق چین خبر دادند.

این منابع بیان کردند: بر اثر انفجاری که در نزدیکی هتلی در شهر چوهای در جنوب شرق چین رخ داده است، شماری زخمی شده اند.

منابع مذکور گزارش دادند که نیروهای امدادی چین شماری از زیر آوار نجات داده اند.

هنوز گزارشی از قربانیان این انفجار مخابره نشده است اما عملیات جستجو و نجات همچنان جریان دارد.

تلویزیون چین گزارش داد: ساعت ۹ صبح به وقت محلی گزارش یک انفجار به نیروهای ضد حریق داده شد. بر اثر این انفجار که در شهر چوهای در استان گوانگ دونگ در جنوب شرق چین رخ داده است، تاکنون ۳ نفر زخمی شده اند.

کد مطلب 5020929

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