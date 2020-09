به گزارش خبرگزاری مهر، «پیمانکاران اعتراض: چگونه سرمایه‌داری از کنش‌گری مدنی کسب‌وکاری سودآور می‌سازد» در نشر افکار منتشر می‌شود. این کتاب که با عنوان Protest Inc: The Corporatization of Activism در سال ۲۰۱۴ توسط پالیتی پرس منتشر شده، اثر پیتر دووِرن و جانِویو لابرن است.

زنگنه در پیش‌گفتاری بر ترجمه، درباره مشکله (پروبلماتیک) کتاب چنین آورده است: «امروزه جنبش‌های اجتماعی جدید - به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین شیوه‌ها برای تغییر وضعیت موجود در نیم‌قرن گذشته - به صدها خرده‌جنبش، کارزار و حرکت مختلف تقسیم شده است. سوژه‌زدایی از عامل انسانی مبارزه و فروکاستن آن به یک هویت خُرد مجازی باعث شده که کنش‌گری به «فعالیت از زیر لحاف» و «کلیک‌گری» تبدیل شود. به نظر می‌رسد تغییرات‌ِ این عصر قرار است از دامنِ بازنشر مطالب، هشتگ‌ها و توفان‌های شبکه‌های اجتماعی پا بگیرد. کارمندان سازمان ملل، کنش‌گران حقوق بشر، سلبریتی‌های دنیای مُد، ورزش یا سینما از پشت همه تریبون‌های موجود درباره امکان ایجاد دنیای بهتر صحبت می‌کنند و جنبش‌ها و کارزارهای رنگارنگ مجموعه‌ای از کنش‌های مختلف را تدارک می‌بینند و به مشتریان خود عرضه می‌کنند.»

بنا به گفته مترجم، این کتاب، «نقد نظریِ مختصر اما مستدل ایده مسلط «تغییر» و بازوهای اصلی آن - با تمرکز بر اَبرشرکت‌ها - در دنیای امروز است. این نقد با نگاهی تاریخی و مستند به وصلت تحمیلی ایده نوع‌دوستی (یعنی چیزی که نولیبرالیسم اصرار دارد به‌عنوان رانه‌ی تغییر به ما تحمیل کند) با بنگاه اقتصادی (‌به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و متمرکزترین اهرم‌های دستگاهیِ موجود) می‌پردازد؛ پیوندی که با هدف پوشاندن نقش مستقیم دستگاه در احیا و تعمیق نابرابری‌های افسارگسیخته کنونی انجام شده است و به‌زعم نویسندگان طی فرآیندی بلندمدت اتفاق افتاده که شامل هزینه‌تراشی برای مخالفت، خصوصی‌سازی زندگی اجتماعی، نهادینه‌سازی کنش‌گری و در نهایت اَبرشرکتی‌سازی کامل نظم جهانی می‌شود.»

نیکزاد زنگنه که دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مطالعات فرهنگی در دانشگاه علامه است، پیش از این کتاب «تاریخ سیاسی زنان: مبارزات طبقاتی و جنبش آزادی‌خواهی» از تونی کلیف را ترجمه کرده و همچنین زندگی‌نامه این متفکر و پژوهشگر چپ‌گرای ضداستالینیست و یهودی ضدصهیونیست در دست ترجمه دارد. هر سه این کتاب‌ها در نشر افکار منتشر خواهند شد.