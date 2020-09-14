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۲۴ شهریور ۱۳۹۹، ۱۲:۰۰

ابهام در وضعیت خرید جدید پرسپولیس برای بازی در آسیا

ابهام در وضعیت خرید جدید پرسپولیس برای بازی در آسیا

بازیکن تازه وارد پرسپولیس هنوز به مرز آمادگی کامل برای حضور در تمرینات گروهی نرسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس نخستین بازی خود در کشور قطر را در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا فردا سه شنبه مقابل التعاون عربستان برگزار می‌کند.

سرخپوشان پایتخت که در دو دیدار گذشته خود که قبل از شیوع بیماری کرونا مقابل الدحیل قطر و الشارجه امارات برگزار کردند موفق به کسب تنها یک امتیاز شدند تا نیاز مبرم به پیروزی در این دیدار برای افزایش شانس صعود خود از گروه C داشته باشند.

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس که برای پر کردن جای خالی بازیکنانی نظیر علی علیپور، کریستین اوساگونا، مهدی ترابی و علیرضا بیرانوند اقدام به جذب هفت بازیکن همچون سعید آقایی، حامد لک، احسان پهلوان، علی شجاعی، آرمان رمضانی، عیسی آل کثیر و میلاد سرلک کرد، تصمیم به استفاده از تازه واردها در ترکیب فردا شب دارد.

با این حال وضعیت علی شجاعی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این بازیکن که در تمرین روز گذشته پرسپولیس با مربی بدنساز بطور اختصاصی تمرین کرد شانس اندکی برای حضور در ترکیب این تیم مقابل التعاون عربستان دارد.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۲۲:۳۰ فردا سه شنبه در هفته سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا با التعاون عربستان بازی می‌کند.

کد مطلب 5023506
مهدی مرتضویان

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    • Milad IR ۱۷:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
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